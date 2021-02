PCR-, antigeen- en antilichaamtests mogelijk op Istanbul Airport

Na de opening van het PCR-testcentrum afgelopen zomer, is Istanbul Airport nu ook begonnen met de mogelijkheid om 24 uur per dag, zeven dagen per week, op antilichamen en antigenen te laten testen.

Passagiers die een antilichaam- en antigeentest willen laten uitvoeren als onderdeel van de reisvereisten van het land waar zij naar toe reizen, of uit voorzorg, kunnen gebruik maken van deze diensten voorafgaand aan hun vlucht op de luchthaven.

De resultaten van bloedtest, de antilichaamtest die wordt gebruikt om vast te stellen of een passagier al eerder met het coronavirus (COVID-19) is besmet, en de antigeentest, die wordt gebruikt om vast te stellen of een persoon het virus nog steeds heeft, kunnen binnen maximaal vier uur worden verkregen in het testcentrum van de luchthaven van Istanbul.

Het PCR-testcentrum van 5.000 vierkante meter in de terminal van de luchthaven van Istanbul heeft een dagelijkse testcapaciteit van 12.000 PCR-tests, waarbij momenteel 1.500 PCR-tests per dag worden uitgevoerd. PCR-resultaten zijn beschikbaar binnen twee tot vier uur.

