Peace of Mind beleid bij NCL verlengd

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH), een toonaangevende wereldwijde cruisemaatschappij met merken Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises en Regent Seven Seas Cruises, verlengt de eerder aangekondigde annulering van cruises met reizen tussen 1 juli en 31 juli 2020 voor alle cruisemerken.

De verlenging van de tijdelijke annulering draagt bij aan de inspanningen over de hele wereld om de verspreiding van COVID-19 in te dammen. NCLH blijft samenwerken met de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC), de federale overheid en wereldwijde gezondheidsorganisaties om alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de gezondheid en veiligheid van gasten, bemanning en gemeenschappen die zij bezoeken te waarborgen.

Peace of Mind beleid

De rederij moedigt reizigers aan hun volgende vakantie te plannen met het nieuwe Peace of Mind beleid. Met het beleid stelt NCL haar gasten en reispartners gerust. Alle bestaande of nieuwe boekingen die voor 31 juli 2020 worden gemaakt, voor alle reizen tot en met 30 november 2020, tot 48 uur voor vertrek kunnen worden geannuleerd. Iedereen die ervoor kiest om via het Peace of Mind beleid de cruise te annuleren, ontvangt het volledige bedrag terug in de vorm van een Future Cruise Credit (FCC) dat gebruikt kan worden voor een andere cruise met vertrek tot en met 31 december 2022. Dit beleid geldt alleen voor individuele- en groepsboekingen.

