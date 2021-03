Personal Travel Academy verwelkomt nieuwe studenten

Negen studenten zijn de afgelopen maanden aan de opleiding aan de Personal Travel Academy gestart en zullen binnenkort het examen afleggen. Op 1 april start daarnaast ook een nieuwe groep van vijf studenten met de opleiding.

Saskia Veenhuijs (Manager Recruitment & Academy): “Goede ondernemers zien kansen. Terecht, want de pandemie heeft duidelijk gemaakt dat persoonlijk reisadvies meer dan ooit gewenst is. Reizigers zien door de bomen het bos niet meer en zij letten nu nog meer op voorwaarden, persoonlijk contact en flexibiliteit. Dit zijn terreinen waar zelfstandige reisadviseurs zich in kunnen onderscheiden; zij kunnen dat stukje onzekerheid bij de consument weghalen.”

“De constante uitbreiding van onze hechte Personal Touch Travel familie, zelfs in deze lastige tijd, is iets waar we trots op zijn”, vertelt Veenhuijs. “Deze eerste zes maanden van 2021 vieren meerdere ZRA’s een jubileum. Karin Bakker en Sietske Meusen zijn al tien jaar aangesloten bij Personal Touch Travel en de volgende dames én heer vieren hun 5-jarig lustrum: José Keijman, Marije van der Kuijl, Irma Schout, Jacqueline den Dunnen, Lianne Schrauwen, Dana Gerritse, Jan Alofs, Janneke Koopstra, Laura Westerbrink, Bonny Goedegebuur, Ingelijne Strijdonk en Ruby Verboom. Gefeliciteerd en op naar vele mooie jaren.”

