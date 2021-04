‘Perspectief voor werknemers D-rt is ronduit beroerd’

‘De gevolgen van de coronacrisis konden natuurlijk niet uitblijven. Het was een kwestie van tijd. Maar dit is een heel slechte dag voor iedereen die in reiswereld werkt’, reageert onderhandelaar Loes Dreschler van CNV Vakmensen.

CNV benadrukt dat de reisbranche een van de sectoren is die het hardst is geraakt door de coronacrisis. In 2019 bood de branche nog werk aan zo’n 23.000 mensen. ‘Veel tijdelijke contracten zijn inmiddels al gestopt en ook voor werknemers in vaste dienst zijn de perspectieven ronduit beroerd. Het faillissement van D-reizen zal niet het laatste zijn vrees ik’, zegt Dreschler.

Onderzoek naar doorstart

Gezien die omvang en de naamsbekendheid hoopt CNV Vakmensen op een doorstart voor D-reizen. ‘Gezien de moeilijke omstandigheden wordt het spannend of dat inderdaad gaat lukken en hoeveel banen daarbij behouden blijven. We hopen natuurlijk zo veel mogelijk en houden hierover komende tijd contact met de curator.’

Informatiesessies

Voor de werknemers van D-reizen organiseert CNV Vakmensen komende tijd digitale informatiesessies. Dreschler: ‘Ik heb vandaag een aantal leden gesproken, ze zijn er flink beduusd van en zitten met veel vragen over hoe het nu verder gaat en wat ze het beste kunnen doen. Bijvoorbeeld of ze nog wel terugkomen op hun werkplek, of ze straks moeten solliciteren op hun huidige baan enzovoorts. We proberen daar als vakbond zo goed mogelijk antwoord op te geven.’

