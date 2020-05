Terry van den Berg en Jeroen ‘t Hart zijn de petitie ‘Help de reisbranche’ gestart. Ondertussen zijn er al ruim 4.200 handtekeningen opgehaald. Veel reisprofessionals hebben getekend , gedeeld en reacties

Op petities.com laat het tweetal weten dat zij met deze petitie extra duidelijk willen maken dat ook de reisbranche (waaronder de reisbureaus en de vele zelfstandigen) lijdt onder de corona-crisis. “Reizen is en blijft een 1e levensbehoefte voor veel mensen maar momenteel is het onmogelijk om te reizen en om uw vakantie te vieren. Wij willen straks in het ‘nieuwe normaal’ ook weer adviseren over de vele mooie bestemmingen en reizen samenstellen en boeken voor onze klanten.”

Van den Berg en ‘t Hart schrijven dat alleen onmiddellijke financiële steun kans biedt op overleving voor de Nederlandse reisbranche, die op lange termijn bijzonder zwaar wordt getroffen. “Wie kan ons vertellen hoe en wanneer de reisindustrie herstelt? Als de reisbureaus hun reserves gebruiken (mogelijk voor pensioenvoorziening en andere blijvende kosten) om het bedrijf draaiende te houden en vervolgens moeten erkennen dat er door verdere maatregelen geen normale reismogelijkheden zijn? De reisbureaus kunnen alleen worden gered als de staat ons steunt. Dit zal faillissementen en verlies van banen voorkomen!”

“Sinds het begin van de Corona-crisis zijn sommige reisorganisatoren uit beeld geraakt voor vragen, zij hebben de telefoons uitgeschakeld en alleen e-mailcontact is mogelijk. Dit betreuren wij en maakt het voor ons en de klanten lastig. De reisbureaus en reisadviseurs spreken hun grote dank en respect uit voor al die meedenkende touroperators en reisorganisaties die, in samenwerking met hun verkooppartners, alles blijven geven om de klantenzorg te verzekeren.”

“De huidige Corona Crisis zorgt voor veel extra werk bij reisbureaus en zelfstandige reisadviseurs, vaak ZZP’ers. Voor ons betekent dit namelijk dat we werk doen dat we al hebben gedaan bij het maken van onze boekingen. Het annuleren, omboeken doen we allemaal en voor iedereen maar zonder enige vorm van inkomsten. De sluiting van reisbureaus en de stilstand over de hele wereld en de bijbehorende reisbeperkingen brengen geen nieuwe klanten en dus ook geen nieuwe boekingen!”

Naast forse (annulerings-)kosten van ruim € 1 miljard loopt het omzetverlies dit jaar op naar zo’n 85% en komen veel van de 20.000 banen in de reisbranche op de tocht te staan. Met alleen algemene steunmaatregelen komt de reisbranche er niet meer, zo stelde de ANVR 7 mei jl.. Daarom vraagt de sector ook dringend om specifieke hulp van de overheid. De branche voor reizen naar het buitenland is als eerste sector (denk aan reizen naar China) geraakt door het coronavirus en lijkt pas als laatste weer aan de slag te mogen. Het openstellen voor toeristen van buitenlandse bestemmingen is een van de laatste maatregelen die landen nemen en dan nog vaak met beperkingen. Niet alleen vakantieverkeer, ook het zakelijke reisverkeer wordt hierdoor getroffen. Uitkomsten van een recente peiling begin mei laten een terugval zien van zo’n 85% voor 2020. We hebben dus dringend support nodig van de overheid om de werkgelegenheid van 20.000 medewerkers in de reisbranche te waarborgen. Het water staat inmiddels bij veel van onze 300 reisorganisaties en 1000 zaken- en vakantiereisbureaus aan de lippen.”

