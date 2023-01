Pin High Golftravel zoekt Product Manager

Deel dit artikel

Pin High Golftravel:

Pin High Golftravel is dé grootste golfreizenspecialist van Nederland en Vlaanderen. Om onze groeiambities ook in de toekomst te kunnen waarmaken, zijn wij op zoek naar een gemotiveerde en ervaren Product Manager die helpt onze groeistrategie verder vorm te gaan geven.

Vacature Product Manager

Naam manager : Eric Bakker

Organisatie : Pin High Golftravel

Aantal uur : 32-39 uur

Startdatum : Per direct

Contract : Jaarcontract

Standplaats : Hoofddorp

Functieschaal : Boven cao-niveau

Waar je aan werkt:

Het afsluiten van contracten met accommodatieverschaffers en golfbaanbeheerders.

het leveren van input voor het inkoopbeleid aan de directie

de inkoop van eventuele andere lokale aanverwante onderdelen van een reis

het initiëren en coördineren van gezamenlijke marketinguitingen met de leveranciers

Contact onderhouden met huidige leveranciers en het aanboren van nieuwe bronnen.

het voorbereiden en maken van reizen naar bestaande en nieuwe bestemmingen teneinde deze te scouten dan wel nieuwe contracten af te sluiten

het in samenwerking met de afdeling customer relations en de afdeling sales zorgdragen voor een continu goede kwaliteit van het product

het bezoeken van internationale beurzen voor de (golf)reisbranche, teneinde contacten met relaties te onderhouden en nieuwe contacten te maken

ondersteuning bij het arrangeren van studiereizen voor collega’s

Het onderhandelen over en vaststellen van de inkoopprijs.

het zorgdragen voor de juiste onderhandeling en vaststelling van de inkoopprijzen

Het leveren van teksten en beeldmateriaal voor Pin High uitingen.

het schrijven van teksten en verzamelen van beeldmateriaal

het archiveren en beheren van beeldmateriaal

Het actief onderhouden van de benodigde product-/vakkennis en kennis van interne operationele procedures.

het leveren van input voor productbijzonderheden voor de interne sales website

het onderhouden van systeemkennis (TravelSpirit)

het continu volgen van nationale en internationale marktontwikkelingen en trends.

Hebben we een match?

Je bent enthousiast, spreekt je talen, vindt het leuk om te reizen en je bent gedreven de best mogelijke deals af te sluiten. Je bent creatief in het schrijven van teksten en het contracteren van verrassende arrangementen. Je vindt het leuk om zowel zelfstandig als in een klein team te werken.

Verder voldoe je aan onderstaande voorwaarden:

HBO werk-/denkniveau

goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Spaans, Duits, Italiaans en/of Frans is een pré

flexibel om (ad hoc) te reizen

sterk in onderhandelen en overtuigingskracht

creatieve schrijfstijl

stressbestendig

kennis van de golfsport is een pré

Wat je krijgt:

zeer afwisselende baan met veel verantwoordelijkheid

salaris boven cao-niveau (cao Reisbranche) en winstdeling

27 vakantiedagen per jaar op basis van een fulltime contract

woon-werkverkeervergoeding

pensioenregeling Pensioenfonds PGB

aantrekkelijke (golf)vakantiemogelijkheden voor jou en je partner

leuke extra’s, zoals korting op golfspullen, korting op golflessen, thuiswerkvergoeding, gratis gebruik van een fitnessruimte en deelnemen aan een fietsenplan

een platte organisatie met informele sfeer

een fijne werkplek in een prettig kantoor met uitstekende parkeermogelijkheden

mogelijkheid tot thuiswerken

Meer weten of direct solliciteren?

Wil je solliciteren of meer info over de functie, neem dan contact op met Eric Bakker, directeur, telefoon: 023-561 5305 of e-mail: eric.bakker@pinhigh.com.

Author Tina Bakker