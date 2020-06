Polen heropent zaterdag haar grenzen

Polen zal aanstaande zaterdag haar grenzen openen voor inwoners uit EU-landen, dat heeft premier Mateusz Morawiecki aangekondigd. Hij voegde eraan toe dat Polen internationale vluchten weer welkom heet met ingang van dinsdag 16 juni.

Morawiecki vertelde vandaag aan Poolse media dat hij de handelsbetrekkingen met de andere lidstaten van de Europese Unie zo snel mogelijk moet herstellen. “We bevinden ons op een belangrijk moment in de strijd tegen het coronavirus. We weten niet wat de situatie zal zijn over één, twee of drie maanden. Maar vandaag kunnen we zeggen dat we op de juiste manier met de risico’s omgaan.” Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken laat over Polen weten dat er een aanpassing van het reisadvies volgt zodra de grens opengaat.

Polen sloot op 15 maart haar grenzen tijdelijk voor niet-ingezetenen om de verspreiding van de coronavirusepidemie te beteugelen. Internationale lijnvluchten en passagiersverbindingen per spoor werden dezelfde dag opgeschort. Polen heropende vorige week haar luchtruim voor binnenlandse vluchten. In Polen hebben in totaal 27.668 mensen positief getest op de COVID-19 en zijn er tot dusver 1.191 sterfgevallen als gevolg van het coronavirus overleden.

