Portugal neemt weer een stap in het geleidelijk openstellen van de economie en het sociale leven

Op 18 mei heeft Portugal weer een stap gezet in het geleidelijk openstellen van de economie en het sociale leven. De nieuwe fase, die samenviel met de Internationale Museumdag, is gestart met de opening van musea en andere culturele voorzieningen zoals monumenten, kunstgalerijen, interpretatieve centra, paleizen en kerken. Ook restaurants, cafés, patisserieën, terrassen en winkelcentra tot 400 vierkante meter konden open.

Dit is de tweede gecontroleerde fase na de opening van lokale winkeliers, boekhandels, kappers, schoonheidssalons, bibliotheken, zeilclubs, golfbanen, taxi- en autoverhuurbedrijven en enkele openbaar vervoersdiensten op 4 mei jongstleden. De neerwaartse effecten van de pandemie in Portugal zijn gehandhaafd. Hierdoor is het vertrouwen in de maatregelen die op 18 mei zijn genomen, en die voor de volgende fasen worden voorgesteld, versterkt.

De strikte en rigoureuze gezondheids- en veiligheidsmaatregelen die in Portugal door het ministerie van Volksgezondheid worden opgelegd, blijven van kracht: zoals het verplichte gebruik van maskers, een sociale afstand van twee meter, frequente handdesinfectie door werknemers, bezoekers of klanten, en van oppervlakken en ruimtes. In restaurants en soortgelijke instellingen krijgen ventilatie en veelvuldige luchtverversing voorrang en worden alle decoratieve elementen van tafels verwijderd. Klanten wordt aangeraden om van tevoren te reserveren en contactloos te betalen.

Om het vertrouwen van alle betrokkenen in toeristische bestemmingen en het nationale aanbod van toeristische attracties te behouden, heeft Turismo de Portugal het keurmerk “Clean & Safe” geïntroduceerd. Dit keurmerk onderscheidt de toeristische activiteiten die de hygiëne-eisen- in overeenstemming met de aanbevelingen van het Ministerie van Volksgezondheid – naleven en garanderen. Het keurmerk bestrijkt de hele waardeketen van het toerisme, inclusief hotels, lokale accommodatie, touroperators en restaurant- en cateringbedrijven, die tegelijkertijd specifieke regels voor de uitvoering van de verschillende soorten diensten implementeren.

Meer dan 4000 bedrijven hebben ‘Clean & Safe’ keurmerk aangevraagd. Dit bewijst de inzet van Portugese bedrijven om toeristen in veilige omstandigheden te verwelkomen.

De start van het strandseizoen, dat op 6 juni begint, markeert een volgende fase. Tegen die tijd worden regels vastgesteld voor het maximale aantal zwemmers per strand. Een situatie die niet van grote invloed hoeft te zijn op de beleving van de strandbezoeker. Portugal beschikt over 850 km Atlantische kust en uitgerekte zandstranden. Extra toezicht wordt voorzien om de strikte naleving van de regels te waarborgen.

Er wordt voorgesteld om ook in deze fase de opening van andere commerciële diensten en vestigingen te hervatten. Een volgende stap in de richting van een zekere mate van normaliteit in het sociale en economische leven van Portugal.

De luchtgrenzen blijven open met EU-landen, met uitzondering van Spanje en Italië. Ook blijven de luchtgrenzen open met het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland, de VS, Canada, Venezuela, Zuid-Afrika, Brazilië en de andere landen wiens officiële taal Portugees is. Er zijn nog steeds beperkingen voor het luchtverkeer als gevolg van verminderde luchtvervoersactiviteiten, waarvan wordt gehoopt dat ze geleidelijk worden hersteld.

Dankzij duidelijke maatregelen, die al in een zeer vroeg stadium zijn geïmplementeerd, slaagt Portugal erin zich internationaal te positioneren als een voorbeeld van hoe de pandemische situatie onder controle kan worden gehouden en kan worden gevoerd. De gecoördineerde strategie van bescherming van de volksgezondheid, ondersteuning van bedrijven en ook van strikte naleving door burgers en bedrijven van de richtlijnen van overheidsinstanties, hebben veel aan die situatie bijgedragen.

Portugal – verkozen tot beste vakantiebestemming ter wereld – blijft authentiek, divers, aantrekkelijk, inclusief en veilig. Het doel blijft om alle bezoekers te verwelkomen en ervoor te zorgen dat ze veilig en zelfverzekerd door ons land kunnen reizen.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.