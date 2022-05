Prestigieuze European Search Award voor RED Online Marketing

Deel dit artikel

RED Online Marketing heeft in de categorie ‘Best PPC Case in Travel’ de European Search Awards 2022 gewonnen. De winnende case schreef het bedrijf met haar opdrachtgever &Olives Travel. De case beschrijft de lancering van dit nieuwe reismerk, gedurende COVID-19, met behulp van SEA, Display & Video Advertising.

Op donderdagavond 26 mei was de award uitreiking in Barcelona. Corné den Braber en Renske Swarts hebben, samen met Madelon Seignette en Marcel Gritter van &Olives Travel, de avond in een Mediterraans restaurant in Amsterdam via een livestream gevolgd.

“Toen de uitslag van de categorie ‘Best use of search – travel/leisure (PPC): Small’ bekend gemaakt werd stokte onze adem even toen we hoorden dat wij gewonnen hadden. We wisten dat deze case super sterk was, maar dat we deze prestigieuze award daadwerkelijk hebben gewonnen is toch wel heel bijzonder”, aldus Den Braber, strateeg en partner bij RED.

“We zijn er erg trots op dat we &Olives Travel zo snel hebben laten groeien in moeilijke tijden van marktherstel na COVID-19 in de reiswereld. Dit was nooit gebeurd zonder deze PPC campagne of zonder de samenwerking met RED Online Marketing en hun travelmarketing expertise. De PPC campagne heeft ons enorm geholpen bij het vertalen van de missie en visie van het bedrijf in het stimuleren van boekingen. Bovendien, dankzij de flexibiliteit, zijn we altijd in staat geweest om snel op te schalen”, aldus Seignette, Algemeen Directeur a.i., &Olives Travel.

Author Arjen Lutgendorff