Prijsvrij: boekingen Duitse luchthavens nemen enorm toe

Prijsvrij Vakanties ziet de boekingen voor vakanties vanaf Duitse luchthavens exponentieel toenemen. Dit begon na het nieuws over de drukte op Schiphol. Afgelopen woensdag kondigde de Duitse overheid aan dat het coronabewijs deze zomer niet meer nodig is. ‘’Er is nu niets meer dat de Nederlandse reiziger tegenhoudt om via Duitsland te vliegen’’ aldus Marc van Deursen, CEO van Prijsvrij Vakanties & D-reizen.

Na de meivakantie is de vraag naar boekingen met vertrek vanaf Schiphol met 34% afgenomen. Deze reizigers verspreiden zich over diverse regionale luchthavens, maar de grote winnaar is Duitsland. Met name Düsseldorf (32%), Keulen (15%) en Weeze (3%) profiteren enorm van de chaos op Schiphol. Daarnaast verschuift het ook richting Eindhoven (10%) en Rotterdam (7%).

Met het afschaffen van de verplichting om een coronabewijs te kunnen tonen in Duitsland, wat in Nederland al langer niet meer nodig was zijn nu dus ook de doorreisbeperkingen eraf en verwachten we nog meer groei. ‘’Voorheen zagen we met name mensen uit het oosten en zuiden van het land vliegen vanaf Duitsland, nu vertrekken ook steeds meer klanten uit andere delen van het land via onze oosterburen.”

Van Deursen: ’’Wij merken dat klanten vaker bereid zijn extra afstand af te leggen in ruil voor minder stress.’’

Author Sharon Evers