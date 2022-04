Prijsvrij Groep: 5% loonsverhoging voor alle vaste medewerkers

Deel dit artikel

Prijsvrij Groep, waaronder ook D-reizen valt, wacht de CAO ontwikkelingen niet verder af en voert met ingang van 1 april een 5% loonsverhoging door voor al haar vaste medewerkers.

“Gezien de grote impact van de inflatie op de koopkracht van onze medewerkers vonden we dat we nu direct moesten handelen. We hebben met corona een zware tijd achter ons gelaten en de schade daarvan zijn we nog steeds aan het wegwerken, desondanks kunnen we niet blind zijn voor wat zich nu aftekent en de effecten die het heeft op onze medewerkers.” aldus Kevin Ooms, CFO van de Prijsvrij Groep.

Lonen van nieuwe en recent gestarte medewerkers zijn op die inflatie aangepast en deze vallen dan ook buiten deze correctie. Ook management loopt hier niet in mee.

Author Arjen Lutgendorff