Prijsvrij Groep vraagt eigen IATA-licentie aan

Deel dit artikel

Prijsvrij Groep, waaronder Prijsvrij Vakanties en D-reizen vallen, vraagt zelf zijn IATA-licentie aan.

Het bedrijf neemt de volgende stap in de ontwikkeling van zijn eigen touroperator. Het traject tot IATA-certificering voor touroperator $unmix, onder andere bekend van de huismerken D-holidays (D-reizen) en Sunmix (Prijsvrij Vakanties), bevindt zich in de afrondende fase.

Volgens Adriaan den Bakker, sinds 1 maart in dienst als Chief Product Officer bij de groep, is dit een belangrijke stap die de relatie met de luchtvaartmaatschappijen directer en sterker maakt.

´We hebben op deze manier een directe relatie en volledig grip op de sturing en kwaliteit. Ook voor de ontwikkelingen op het vlak van NDC (New Distribution Capability, red) is dit voor ons een belangrijke ontwikkeling. De werving voor IATA-medewerkers voor ons kantoor in Den Bosch of Hoofddorp is inmiddels gestart.’ (Foto Shutterstock).

Author Theo de Reus