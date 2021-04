Prijsvrij.nl/REWE gaan bod neerleggen voor d-reizen

Prijsvrij-oprichter Marc van Deursen kan vooralsnog geen nadere mededelingen doen op het nieuws dat Prijsvrij/REWE de helft van het aantal reisbureaus van d-reizen willen overnemen. Wel bevestigt hij dat Prijsvrij.nl/REWE sowieso een bod gaan neerleggen bij de curatoren. Dat zegt Van Deursen zondagavond desgevraagd tegen TravelPro.

Van Deursen reageert op berichten dat Prijsvrij/REWE bij de curatoren van het failliete d-reizen een bod willen neerleggen om de helft van het aantal reisbureaus over te nemen. Als het bod wordt geaccepteerd, dan worden circa 130 winkels voortgezet onder het huidige label d-reizen.

Het was al eerder bekend dat de combinatie Prijsvrij.nl/REWE belangstelling heeft.

‘We gaan inderdaad een bod uitbrengen, maar de omvang van dat bod is, in ieder geval voor het uiteindelijke ‘binding offer’, afhankelijk van informatie die we nog gaan inzien’, zegt Van Deursen.

‘Maar we gaan sowieso een bod uitbrengen.’

De curatoren van d-reizen lieten vrijdag al weten zich momenteel in de fase van het biedingsproces van geïnteresseerde partijen te begeven.

‘Dit proces wordt vertrouwelijk behandeld; er zullen geen mededelingen worden gedaan over het aantal bieders of namen van geïnteresseerde partijen’, meldden de curatoren in een korte verklaring.

Zij verwachten in de loop van deze week meer duidelijkheid te geven over een mogelijke doorstart van d-reizen.

Het is de bedoeling dat gegadigden maandagavond een indicatief bod uitbrengen. Twee dagen later horen zij of zij tot de potentiële kopers behoren.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.