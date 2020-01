Prijsvrij zoekt Reisspecialist

Ter versterking van onze reserveringsafdeling zijn wij op zoek naar een ervaren reisspecialist. Aan de hand van jouw ervaring, zullen wij gaan bekijken in welk team jij het beste past. Je verleent via onze verschillende communicatiekanalen (telefoon, e-mail, chat en social media) uitstekende service aan onze klanten en hebt plezier in dit klantcontact. Dit kan zijn tijdens het oriënteren of reserveren van de reis, maar ook wanneer de reis al geboekt is. Belangrijk is dat je secuur werkt en veel waarde hecht aan klanttevredenheid, ook denk je 2 stappen vooruit waardoor de vakanties van onze klanten goed kunnen beginnen.

Spreekt dit je aan en kun je onderstaande kwaliteiten afvinken?

Je hebt een afgeronde toeristische opleiding (MBO of HBO).

Minimaal 2 jaar ervaring in een vergelijkbare functie.

Je bent fulltime beschikbaar.

Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal in woord en geschrift. Duits is een pré, omdat wij veel met Duitse touroperators werken.

Je woont in een straal van 50 km van het gezellige ’s-Hertogenbosch.

Dan ben jij wellicht onze ideale kandidaat!

Hoe ziet een dag eruit bij Prijsvrij?

Je begint je dag met een lekkere cappuccino uit ons koffieapparaat (of een theetje dat mag natuurlijk ook). Daarna ga je aan de slag op onze reserveringsafdeling en beantwoord je eerst de belangrijkste klantvragen uit onze mailbox. Natuurlijk ben je ook niet bang om aan de telefoon te gaan om onze klanten te woord de staan. Dit kan afwisselen van vragen over beschikbaarheid en prijzen van onze reizen, het bijboeken van een transfer of vragen over het ruimbagage-beleid van een bepaalde luchtvaartmaatschappij.

Als er een klant belt voor informatie over een bepaalde accommodatie zorg jij er natuurlijk voor dat je het gesprek afrondt met een boeking. Wanneer je dat gedaan hebt, sprint je naar het mededelingenbord want iedere boeking brengt ons dichter naar het maandelijkse teamdoel. Bij een normale dagdienst doordeweeks of in het weekend (09.00 tot 17.30 uur) kun je samen lunchen, maar soms werk je ook een avonddienst (van 13.00 tot 21.30 uur) en is de pauze aan het begin van je avond.

Tijdens je werkzaamheden is er natuurlijk tijd voor gezelligheid, maar het is altijd belangrijk om de klant centraal te houden. Je eigen reiservaring en die van je collega’s, zorgen ervoor dat er veel kennis aanwezig is die je kunt gebruiken in je klantcontact.

Wat biedt Prijsvrij?

Een fijne werkplek in het centrum van ‘s-Hertogenbosch, op loopafstand van het station. Je wordt met open armen ontvangen in een enthousiast team bij een zeer dynamische organisatie met een prettige, informele werksfeer en diverse leuke extra’s. Zo hebben wij iedere week op vrijdag een gezellige borrel met collega’s en krijg je korting op het boeken van je vakantie!

Marktconform salaris.

Reiskostenvergoeding.

Mogelijkheid op een langer of vast contract.

Doorgroeimogelijkheden binnen een sterk groeiend bedrijf.

Interesse?

Enthousiast geworden? Dan willen we jou graag als nieuwe collega bij Prijsvrij!

Bekijk de vacature op Prijsvrij.nl en stuur je CV met foto en motivatie naar vacatures@prijsvrij.nl t.a.v. Paul van Gemert.

