Protest in Venetië tegen ‘de arrogante terugkeer van drijvende flats’

In Venetië is er gedemonstreerd tegen grote cruiseschepen. De MSC Orchestra die vertrok voor een cruise in het Middellandse Zeegebied werd omgeven door tal van kleine bootjes met spandoeken. Ook op de kade stond het vol met demonstranten. De CLIA liet weten juist blij te zijn dat schepen weer in Venetië kunnen aanmeren.

Het protest tegen de grote cruiseschepen is een initiatief van No Grandi Navi, dat staat voor ‘Geen grote schepen’. De organisatie heeft het over ‘de arrogante terugkeer van drijvende flats’ en ‘de overheid die de stroom aan toeristen niet in goede banen weet te leiden’.

De protestanten willen dat de grote schepen buiten het centrum van de stad blijven. ‘Laten we demonstreren voor Venetië, onze stad, voor het ecosysteem, voor gezondheid en voor een Giudecca-kanaal!. Het is nu voor iedereen duidelijk, zelfs voor de havengemeenschap, dat een haven in de lagune, met klimaatverandering en de daaruit voortvloeiende stijgende zeespiegel, geen toekomst heeft.’

Ook verschillende beroemdheden bemoeien zich met de cruiserel in Italië, waaronder Rolling Stones zanger Mick Jacker. Hij schreef een brief naar de Italiaanse overheid en liet hen weten: ‘We can’t let Venice sink like a stone.’

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.