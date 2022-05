Qantas lanceert ‘buy now pay later’

Deel dit artikel

Qantas heeft het voor reizigers mogelijk gemaakt om gebruik te maken van ‘buy now pay later’. Reizigers kunnen daardoor een ticket betalen in termijnen in een tempo dat hen past.

De Australische luchtvaartmaatschappij heeft ‘buy now pay later’ mogelijk gemaakt door een samenwerking met Zip aan te gaan, een financiële dienstverlener die gespecialiseerd is in buy now pay later-diensten. Het bedrijf is wereldwijd actief.

De CEO van Qantas Loyalty, Olivia Wirth, laat weten dat er bij buy now, pay later wel sprake is van een lage rente.

Author Arjen Lutgendorff