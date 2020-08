Qatar Airways hervat de vluchten naar Adelaide

Qatar Airways gaat vanaf 16 augustus weer twee keer per week naar Adelaide vliegen. De luchtvaartmaatschappij is nooit gestopt met vliegen naar Melbourne, Perth en Sydney en heeft tijdens de crisis nieuwe vluchten naar Brisbane opgestart.

Qatar Airways startte Adelaide in 2016 op en vloog de eerste Airbus A350 naar Australië. De twee vluchten per week van en naar Adelaide zullen uitgevoerd worden door de brandstofzuinige Airbus A350-900, met 36 plaatsen in Business Class en 247 in Economy Class. De luchtvaartmaatschappij besloot recentelijk de vloot van Airbus A380’s aan de grond te houden en in plaats daarvan de volledige vloot van Airbus A350 en Boeing 787 vliegtuigen in te zetten, omdat deze milieuvriendelijker en commercieel meer verantwoord zijn.

“We zijn verheugd om de vluchten naar Adelaide te hervatten, waarbij we onze voortdurende betrokkenheid tonen in de Australische markt tijdens deze moeilijke periode. Met het grootste wereldwijde netwerk in de regio en de beste luchthaven in het Midden-Oosten die vlotte en efficiënte verbindingen met bestemmingen over de hele wereld biedt, zijn wij voor veel Australische ambassades de eerste keuze geweest om Australiërs naar huis te helpen. Gegevens van de Australische overheid (BITRE) tonen dat tijdens de piek van de repatriëring, onze luchtvaartmaatschappij bijna tien keer zoveel passagiers in en uit Australië geholpen heeft om thuis te geraken dan onze dichtstbijzijnde concurrenten”, aldus Akbar Al Baker, Group CEO van de Qatar Airways Group.

