Qatar Airways hervat de vluchten naar de Seychellen

Qatar Airways kondigt de hervatting van de vluchten naar de Seychellen aan vanaf 15 december 2020. De vluchten worden uitgevoerd met een Airbus A319 met acht stoelen in Business Class en 102 stoelen in Economy Class. De airline biedt drie vluchten per week aan naar Seychelles International Airport (SEZ) vanuit Doha.

“We zijn verheugd om onze vluchten naar de Seychellen te hervatten en ons netwerk uit te breiden naar meer dan 70 wekelijkse vluchten naar 21 bestemmingen in Afrika. Met zijn prachtige witte zandstranden, weelderige bossen en verschillende mogelijkheden tot eilandexcursies, zijn we er zeker van dat de Seychellen een populaire bestemming zal zijn om een onvergetelijke vakantie door te brengen. Qatar Airways is toegewijd om passagiers over de hele wereld te verbinden via Hamad International Airport (HIA), onze hub in Doha en onlangs uitgeroepen tot de beste luchthaven in het Midden-Oosten. Passagiers uit Europa, Azië – de Stille Oceaan of Amerika genieten een heel comfortabele en veilige reis dankzij de verschillende veiligheidsmaatregelen aan boord”, aldus Akbar Al Baker (CEO Qatar Airways).

“In deze uitdagende tijden is het van cruciaal belang dat onze kleine bestemming voortbouwt op de bestaande relaties met al onze partners. We verwelkomen de nieuwe marketingovereenkomst met Qatar Airways en kijken uit naar een sterke samenwerking in 2021”, aldus Sherin Francis (Chief Executive van de Seychellen Tourism Board). Door de uitbreiding van de activiteiten van Qatar Airways in Afrika, kunnen passagiers een vleugje Afrikaanse gastvrijheid aan boord verwachten met het multiculturele cabinepersoneel van de luchtvaartmaatschappij, met meer dan 30 Afrikaanse nationaliteiten. Verder hebben passagiers de keuze uit een reeks Afrikaanse films, tv-programma’s en muziek op Oryx One, het in-flight entertainmentsysteem van Qatar Airways.

Bovendien krijgen reizigers op vluchten met Afrika als oorsprong nu extra toegestane bagage. Dit betreft 46kg in Economy Class verdeeld over twee stukken en 64 kg in Business Class. Dit initiatief is bedoeld om passagiers meer flexibiliteit en comfort te bieden bij het reizen aan boord van Qatar Airways.

