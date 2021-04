 Qatar Airways kondigt het zomerschema aan

Qatar Airways heeft haar zomerschema aangekondigd waarbij er op het hoogtepunt meer dan 1.200 wekelijkse vluchten worden uitgevoerd naar meer dan 140 bestemmingen waaronder 23 in Afrika, veertien in Amerika, 43 in Azië-Pacific, 43 in Europa en negentien in het Midden-Oosten.

“We zijn er trots op om het voortouw te nemen in het herstel van de internationale luchtvaart, en de strengste normen op het gebied van veiligheid en hygiëne toe te passen als ook te investeren in de allernieuwste innovaties om reizen eenvoudiger te maken en het vertrouwen van de passagiers te herstellen tijdens de moeilijkste periode in de geschiedenis van de luchtvaart”, aldus Akbar Al Baker (CEO Qatar Airways Group).

“We zijn tijdens de pandemie nooit gestopt met vliegen en hebben onze ongeëvenaarde ervaring en moderne, brandstofefficiënte vloot gebruikt om een duurzaam en betrouwbaar netwerk te exploiteren waar onze passagiers, partners en zakelijke klanten op kunnen vertrouwen. We blijven ook het grootste internationale netwerk aanbieden, en lanceerden onder meer zeven nieuwe bestemmingen, om onze passagiers en cargo klanten de connectiviteit te bieden die ze nodig hebben. Nu de wereldwijde uitrol van vaccinaties op gang begint te komen, kijken we uit naar een geleidelijke versoepeling van de reisbeperkingen in de loop van 2021 en om onze miljoenen passagiers opnieuw aan boord te verwelkomen van de beste luchtvaartmaatschappij ter wereld.”

