Qatar Airways voert vlucht uit met uitsluitend gevaccineerde bemanning en passagiers

Qatar Airways heeft een vlucht uitgevoerd vanuit Hamad International Airport met uitsluitend gevaccineerde bemanning en passagiers aan boord, waarbij passagiers ook bij het inchecken bediend werden door volledig gevaccineerd personeel.

Op deze speciale vlucht, die om 14.00 uur lokale tijd naar Doha is teruggekeerd, werden alle maatregelen getoond die de luchtvaartmaatschappij neemt om de hoogste normen van veiligheid en hygiëne aan boord te waarborgen. Hierbij ook de nieuwste innovatie, de eerste ‘Zero-Touch’ inflight entertainment technologie ter wereld.

De speciale vlucht werd uitgevoerd met het technologisch meest geavanceerde en duurzame vliegtuig van de luchtvaartmaatschappij, de Airbus A350-1000. De koolstofuitstoot van de vlucht wordt ook volledig gecompenseerd, in lijn met de verantwoordelijkheid voor het milieu van de luchtvaartmaatschappij. Passagiers aan boord konden de historische ervaring livestreamen dankzij de toonaangevende Super WiFi aan boord van Qatar Airways, die de nieuwste technologie van Inmarsat, SITA for Aircraft en Thales combineert.

‘De speciale vlucht van vandaag toont aan dat de volgende fase in het herstel van internationale reizen niet meer ver weg is. We zijn er trots op dat we de luchtvaartindustrie blijven leiden door de eerste vlucht met een volledig gevaccineerde bemanning en passagiers uit te voeren en een bron van hoop te zijn voor de toekomst van de internationale luchtvaart. Gezien de luchtvaart een belangrijke economische motor is, zowel wereldwijd als hier in de staat van Qatar, zijn we dankbaar voor de steun die we kregen van onze regering en de lokale gezondheidsautoriteiten om ons personeel te vaccineren, waarbij meer dan 1.000 vaccinaties per dag werden toegediend’, aldus Akbar Al Baker, Group CEO van de Qatar Airways Group.

