Qatar Airways Zuid-Afrika webinar voor Nederlandse reisprofessionals

In samenwerking met South Africa tourism board organiseert Qatar Airways op donderdag 10 december een inspirerende live webinar over Zuid-Afrika voor Nederlandstalige reisprofessionals in Nederland en België. Het Covid-19 virus zorgt voor ongeziene uitdagingen in de sector. Qatar Airways en South Africa tourism board begrijpen de moeilijkheden waar reisagenten mee geconfronteerd worden. Kwalitatieve informatie is hard nodig en via de webinar helpen Qatar Airways en South Africa tourism board hen graag verder.

Tijdens de virtuele reis naar Zuid-Afrika ontvangen de reisagenten handige tips en informatie over reizen in de huidige tijden en het boeken van een veilige vakantie voor hun klanten. Marco Jonk (Trade Relations Manager van South African Tourism) legt in de webinar uit waarom juist nu Zuid Afrika een goede keuze is als vakantiebestemming.

Mirjam Sanders (Leisure Sales Executive bij Qatar Airways in Nederland) en Ilse de Smet (Sales Executive bij Qatar Airways in België) vertellen de reisagenten alles wat ze moeten weten over reizen naar Zuid-Afrika met Qatar Airways en lichten de flexibele boekingsopties, de laatste veiligheidsmaatregelen aan boord en de extra’s die aangeboden worden verder toe zodat reisagenten alle vragen van hun klanten kunnen beantwoorden.

Geïnteresseerde reisagenten kunnen zich inschrijven via deze link. De webinar start om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 15.00 uur.

Sinds begin oktober heeft Qatar Airways de vluchten hervat naar Kaapstad, Durban en Johannesburg, drie belangrijke bestemmingen in Zuid-Afrika. De komende maanden wordt de aangeboden capaciteit verder verhoogd. De vluchten worden uitgevoerd met een mix van de moderne, zuinige Airbus A350 en Boeing 787 vliegtuigen van de luchtvaartmaatschappij. De luchthaven van Brussel wordt vijf keer per week aangevlogen vanaf 14 december, van en naar Amsterdam biedt Qatar Airways dagelijkse vluchten aan. Reizigers genieten van een snelle en naadloze verbinding via Hamad International Airport, uitgeroepen tot de beste luchthaven in het Midden-Oosten.

Margreeth Kappert, Commercial Manager Nederland bij Qatar Airways, verklaart: “Het is goed nieuws dat Zuid-Afrika de grenzen opent voor Nederlandse reizigers. Meer dan ooit te voren is veiligheid belangrijk voor onze klanten, vanaf het vertrek op de luchthaven en de vlucht, tot de reis ter plaatse”.

Marco Jonk, Trade Relations Manager bij South African Tourism, voegt daaraan toe: “Na een lange tijd van gesloten grenzen en een strenge lockdown, is het enorm goed nieuws dat Zuid-Afrika weer bezoekers van alle nationaliteiten welkom heet. We hopen dat we langzaamaan weer meer bezoekers zullen ontvangen en deze een prachtige en memorabele ervaring kunnen bieden.”

