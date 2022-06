Radio 1 poll: We moeten accepteren dat vliegvakanties minder vanzelfsprekend zijn

Deel dit artikel

In een poll op de website van het Radio 1-programma Stand.nl biedt de radiozender luisteraars de mogelijkheid te stemmen op de poll ‘We moeten accepteren dat vliegvakanties minder vanzelfsprekend zijn’. Telefonisch reageren kan via 0800 – 1101 tot 10.00 uur en stemmen tot 11.30 uur.

Op dit moment is 78% van de 850 stemmers het eens met de poll en 22% het oneens. Stemmen op de poll kan hier. Naast de poll werpt de radiozender enkele andere vragen op in de discussie, zoals ‘Heb je twee jaar reislust uitgesteld in de hoop dat het nu weer zou kunnen en vrees je nu voor jouw welverdiende vakantie?’, ‘Is het goed dat er een einde komt aan de expansiedrift van Schiphol?’ en ‘Is het niet meer relaxed op vliegvakantie gaan en denk je al na over alternatieven? Zo ja, welke?’

Author Arjen Lutgendorff