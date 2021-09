Radstake: “Uitvoeren naar oranje bestemmingen als dit veilig kan”

Deel dit artikel











Vanochtend werd bekend dat ANVR-reisondernemingen reizen naar bestemmingen met een oranje reisadvies gaan of blijven uitvoeren, als dit veilig kan. Daarnaast wordt de overheid opgeroepen de reisadvisering aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid en reisverzekeraars gevraagd dekking te gaan bieden bij de uitvoering van reizen naar Oranje bestemmingen.

​”Het voor de reisbranche misschien wel belangrijkste deel van de gisteren tijdens de persconferentie aangekondigde maatregelen is helemaal niet aan de orde gekomen. Maar het staat gelukkig wel op rijksoverheid.nl”, zegt Frank Radstake van de ANVR. “Vanaf 22 september veranderen de quarantaineregels voor reizen naar Nederland. Gevaccineerde reizigers uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of andere zeer hoogrisicogebieden hoeven niet meer in quarantaine. Met het verdwijnen van de quarantaineverplichting voor gevaccineerden is voor tenminste die groep een belangrijke drempel verdwenen voor het uitvoeren van reizen naar een oranje bestemming.”

“Maar belangrijker nog: daarmee komt wat ons betreft vooral ook de reden te vervallen deze bestemmingen nog op oranje te houden, tenminste voor gevaccineerden. Als er blijkbaar geen gevaar is voor de volksgezondheid en geen reden is in quarantaine te gaan bij terugkeer, dan is er ook geen reden die bestemmingen op oranje te houden. Desnoods moet de overheid maar gaan werken met ‘persoonlijke reisadviezen’, passend bij de bestemming én de specifieke situatie van de reiziger. Daarvoor hebben we deze week ook nadrukkelijk gepleit bij de overheid en we gaan de komende dagen en weken graag met hen het gesprek aan te komen tot versoepelingen van de (systematiek van) reisadvisering”, zegt Radstake. “Uitgangspunt bij het uitvoeren van reizen naar bestemmingen met een oranje reisadvies is dat we het alleen doen als het veilig kan. Die beoordeling moet en kan de reisorganisator maken. Maar dat is niets nieuws, het is onderdeel van de DNA van reisondernemingen, want die beoordeling moet je maken voor elke reis, ook als het reisadvies geel of zelfs groen is.”

