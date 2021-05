Reas Travel Group zoekt reisadviseur

Ben je door de actuele omstandigheden helaas net je huidige baan verloren of ben je toe aan een nieuwe uitdaging, dan is Reas Travel Group op zoek naar jou!

Reas Travel Group heeft al meer dan 40 jaar ervaring in het adviseren en verkopen van verschillende soorten reizen. Onder de Reas Travel Group vallen de volgende verschillende (online) merken: Reas Reizen, CruiseClub, Lavida Travel en Tjingo.

Het reisbureau/ kantoor van Reas Travel Group is gevestigd aan de Dorpsweg in Rotterdam. Geen dag is hetzelfde, je komt te werken voor alle merken. Zo heb je veel diversiteit en is jouw functie enorm allround.

Hoe ziet een werkdag bij Reas Travel Group eruit?

Je komt binnen in een hip en strak reisbureau, waar jij plaatsneemt achter één van de fijne balies. Je start jouw computer op en zet een kopje thee of een kopje Nespresso koffie. Je maakt nog even een praatje met je collega’s en ondertussen check je alvast de inkomende e-mails en de agenderingen. Je stemt met je collega’s af, wie wat oppakt en gaat van start. Begin je met het samenstellen van een gave rondreis of boek je een mooi pakket naar één van de mooie zonbestemmingen? Alle verschillende soorten reizen komen aan bod, van een mooie rondreizen, cruises, wintersport, eigen vervoer tot compacte pakketten naar mooie bestemmingen. Tegen de lunch kun je een vers belegd broodje halen bij de bakker om de hoek of bestel je samen met je collega’s een (vette) hap. Gedurende je werkdag beantwoord je diverse telefoontjes, e-mails, chats of sta je klanten in de winkel te woord. Tegen het einde van de werkdag, stem je nog even met je collega’s af wat je nog hebt liggen en of je elkaar kunt ondersteunen, zodat je samen op tijd naar huis kunt.

Wat zoekt Reas Travel Group in jou?

Een gedreven en gemotiveerde reisadviseur met enkele jaren ervaring.

Je hebt kennis met het werken in verschillende touroperatorsystemen en het systeem BAS by Fadiro

Heb je naast de algemene kennis in verschillende vakantiebestemmingen en airlines, ook kennis met het adviseren en verkopen van cruises? Dan heb je bij het solliciteren al een streepje voor.

Je kunt tegen een gezonde werkdruk. We verwachten grote drukte, wanneer de grenzen weer open mogen.

Je bent fulltime (39 uur) beschikbaar.

Je bent flexibel en hebt geen probleem met het werken in de avond of in het weekend



Wat heeft Reas Travel Group jou te bieden?

Een marktconform salaris.

Goede pensioenfonds, handig voor later.

24 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband.

Een reis- en annuleringsverzekering tegen een zeer scherpe premie voor jou, je partner en thuiswonende kinderen.

Diverse (online) trainingen.

Toffe studiereizen

Een super leuk en gezellig team.

En, denk je dat dit dé job voor jou is? Voldoet jouw kennis en ervaring ook voor het grootste gedeelte in wat Reas Travel Group in jou zoekt? Waar wacht je nog op? Solliciteer direct!

Stuur jouw CV en motivatie ter attentie van Femke Evers: femke@reastravelgroup.nl.

Soort dienstverband: Fulltime, Bepaalde tijd

Werkschema:

Flexibel werkrooster

Ervaring:

BAS by Fadiro: 1 jaar (Vereist)

Touroperatorsystemen: 1 jaar (Vereist)

Thuiswerken:

Nee

