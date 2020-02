Rechtstreeks naar Londen met Eurostar vanaf 30 april

-ADVERTORIAL-

Goed nieuws! Treinreizigers reizen rechtstreeks naar Londen vanuit Amsterdam vanaf 30 april en vanuit Rotterdam vanaf 18 mei. Tickets voor de directe reis van Nederland naar Londen zijn vanaf nu te boeken.

Er zijn momenteel al drie rechtstreekse treinen vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland. De directe heenreis van Nederland naar Londen start met twee rechtstreekse treinen per dag, om 7.48 uur en 18.47 uur, om te groeien naar een derde en vervolgens een vierde trein. De tickets zijn al te boeken vanaf 40 euro. Eurostar kent aan boord drie klassen met een uiterst comfortabele basis: ruime stoelen, stopcontact bij de hand en WiFi. Een hogere klasse biedt nog meer comfort.

Inchecken in Amsterdam

Je reis start straks in de Eurostar Departures Terminal in Amsterdam (of na 18 mei in Rotterdam). Deze sluit 30 minuten voor vertrek van Eurostar. Je ticket, bagage en paspoort worden gecontroleerd. Kijk hier even mee. Daarna kan je reis beginnen!

Duurzame keuze

Eurostar is een duurzame keuze, met een reis tussen Londen en Amsterdam die per passagier 80% minder CO2 uitstoot dan een vergelijkbare vlucht.

Het gaat goed. De trein wint terrein!

