Recordaantal bezoekers voor Denemarken

Het Deens toerisme vestigde in 2019 opnieuw een record in het aantal overnachtingen. Vooral in het schouderseizoen is de stijging goed te zien. In Nederland was de groei 5,8%, wat neerkomt op 1.428.250 Nederlandse overnachtingen.

“Wij zien dat de interesse voor Denemarken als vakantiebestemming de laatste jaren toeneemt”, vertelt Mette Rodenhuis-Carlsen van VisitDenmark Nederland. “Sinds 2014 hebben wij samen met onze Nederlandse en Deense partners de focus toegespitst op twee doelgroepen; ‘gezinnen met kinderen tot 12 jaar’ en ‘stellen reizend zonder kinderen’. Naast deze doelgroepen, hebben wij ook de vakantieperiode buiten het hoogseizoen erkend als een belangrijkere reisperiode, wat een enorm potentieel biedt voor het gehele Deense toerisme.” Rodenhuis-Carlsen: “De meivakantie is nu zo populair dat de Denen zelfs spreken over de Nederlandse weken, waarvoor de Deense attracties specifieke activiteiten organiseren. Voor de Nederlandse markt bieden de schouderseizoenen (hieronder vallen de meivakantie, de tweede helft van augustus en de herfstvakantie) genoeg mogelijkheden voor het Deense toerisme om de komende jaren nog verder te groeien.”

In evenwicht

Sinds 2014 heeft VisitDenmark meer focus gelegd op het promoten van het schouderseizoen. Vijf jaar later is deze strategie geanalyseerd en is gebleken dat het effect heeft gehad. In totaal zijn er 5,6 miljoen meer buitenlandse overnachtingen geboekt dan in 2014, waarbij de grootste groei respectievelijk in april-juni en september-oktober plaatsvond met een aantal van 3,4 miljoen en hebben de zes maanden samen 1,4 miljoen meer buitenlandse overnachtingen opgeleverd dan het hoogseizoen juli-augustus. Dit betekent dat er nu meer balans is in het Deense toerisme, dat voorheen sterke focus had op het hoogseizoen. De groei deed zich met name voor in kust- en natuurtoerisme, wat betekent dat juist plattelandsgebieden profiteren van banen die het toerisme met zich meebrengt. Voor Denemarken zijn dit belangrijke stappen op weg naar een duurzamer toerisme waarbij de werkgelegenheid in de toerismesector een basis is voor de ontwikkeling van het hele land. “Het is heel fijn om te zien dat de groei in het Deense toerisme aanhoudt en vooral dat er nu meer evenwicht in groei is. Sinds enkele jaren richt VisitDenmark zich met name op de marketing van Denemarken tijdens het schouderseizoen om het toerisme te spreiden en bij te dragen aan een meer evenwichtige groei en solide banen die door het toerisme worden gecreëerd in het hele land”, zegt Jan Olsen, CEO van VisitDenmark.

Nieuwe branding

De recentelijk gelanceerde nieuwe branding Denemarken, ‘The Land of Everyday Wonder’ is het uitgangspunt voor alle activiteiten rondom marketing en communicatie met een verfrissend nieuwe look & feel. Want in Denemarken verstaan ze de kunst om speelsheid en een vleugje magie aan de dagelijkse activiteiten toe te voegen. Het is die Deense gedachte waarbij het ogenschijnlijk ‘gewone’ wordt omgetoverd tot een alledaags wonder. Olsen: “Voor ons, de pers en onze partners is het belangrijk dat we gezamenlijk met de nieuwe branding Denmark, ‘The Land of Everyday Wonder’ aan de slag gaan. We willen graag overbrengen dat de Deense manier van leven bijzonder is, we willen het hebben over de unieke plekken in ons land en de gemoedelijke sfeer van de bestemmingen.”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.