Recordaantal passagiers op Nederlandse luchthavens

Ruim 23 miljoen passagiers vlogen in het derde kwartaal van 2019 via Amsterdam Airport Schiphol en de andere vier nationale luchthavens. Dat is ruim 1 procent meer dan een jaar eerder én het hoogste aantal luchtpassagiers per kwartaal ooit gemeten. Alle vliegvelden, behalve Groningen Airport Eelde, beleefden dit jaar de drukste zomer ooit. Dat blijkt uit de kwartaalmonitor Luchtvaart van het CBS.

Iets meer dan 20 miljoen passagiers reisden in het derde kwartaal via Amsterdam Schiphol. De groei bleef beperkt met 0,2 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2018. Sinds het tweede kwartaal van 2018 vlakt deze groei af omdat het aantal vliegbewegingen, zoals vastgelegd in het Aldersakkoord, maximaal 500 duizend per jaar mag zijn. Het aantal vliegbewegingen nam met 1 procent af in het derde kwartaal ten opzichte van een jaar eerder.

De drukste dag op Amsterdam Schiphol was maandag 5 augustus, toen 235 duizend passagiers van en naar Schiphol vlogen. Op vrijdag 13 september waren er 1 526 vluchten in het handelsverkeer van en naar Schiphol; dit waren de meeste vluchten op één dag in het derde kwartaal. Het minste aantal vluchten in deze periode, 1 126, vond op woensdag 24 juli plaats, toen Amsterdam Schiphol geconfronteerd werd met brandstofproblemen. In de maanden juli, augustus en september vloog 87 procent van alle passagiers op Schiphol, 9 procent op Eindhoven en de overige 4 procent reisden via Rotterdam, Maastricht en Groningen. Naast de vaste vliegverbindingen die elke luchthaven heeft, zijn het vooral de vluchten van en naar de vakantiebestemmingen die in deze zomerperiode de boventoon voeren. Daarbij is er een grote verscheidenheid bij de nationale vliegvelden. De drie meest gevlogen bestemmingen van en naar Amsterdam Schiphol waren in het derde kwartaal van 2019 gelijk aan 2018, weliswaar met een lichte daling van het aantal passagiers op elk van deze drie bestemmingen in 2019. De meeste passagiers vanaf Eindhoven vlogen van en naar London Stansted, ruim 90 duizend. Dit is een stijging van 50 procent ten opzichte van het derde kwartaal in 2018.

Hoewel er vanuit Rotterdam, in vergelijking met het derde kwartaal van 2018, bijna 4 procent minder passagiers van en naar Faro vlogen, was deze bestemming met ruim 52 duizend passagiers het populairst. Antalya in Turkije was zowel in het derde kwartaal van 2018 als van 2019 de bestemming waarop de meeste reizigers vanuit Maastricht Aachen Airport reisden.

Meer dan 2 miljoen passagiers op luchthaven Eindhoven

Luchthaven Eindhoven vervoerde in het afgelopen kwartaal meer dan 2 miljoen reizigers, een record, en bijna 8 procent meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Groningen Airport Eelde had voor het derde kwartaal op rij minder reizigers.

Maastricht Aachen Airport

Het aantal vervoerde passagiers op Maastricht Aachen Airport in het derde kwartaal van 2019 was 50 procent hoger dan in het derde kwartaal van 2018 en kwam daarmee uit op bijna 205 duizend, relatief de grootste toename van alle vijf Nederlandse luchthavens. Dit is het zesde achtereenvolgende kwartaal dat deze luchthaven relatief het meeste groeit. Het aandeel via luchthaven Maastricht vervoerde passagiers bedraagt echter slechts 1 procent van het totaal in Nederland.

