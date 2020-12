Red het winterseizoen: versoepel beperkingen voor pakketreizigers en zakenreizigers

Leden van Network for the European Private Sector in Tourism (NET) dringen er bij de Europese regeringen op aan om algemene quarantainemaatregelen en reisbeperkingen onmiddellijk op te schorten. € 80 miljard aan potentiële uitgaven voor toerisme lopen gevaar.

De reis- en toerismebranche heeft behoefte aan een gecoördineerde aanpak van reisbeperkingen. Een overgang naar meer op feiten gebaseerde proportionele restricties zou het Europese winterseizoen kunnen redden, dat naar schatting 80 miljard euro aan toeristische uitgaven waard is. Eric Drésin (NET): “Onze industrie dringt er bij Europese regeringen op aan de reisbeperkingen voor het winterseizoen te versoepelen, zolang de epidemiologische situatie niet is verbeterd om testen en / of quarantainemaatregelen te rechtvaardigen. Bovendien moeten de reisbeperkingen voor korte zakenreizen worden opgeheven, met het besef dat deze een lager transmissierisico hebben. We raden ook aan om reisbeperkingen op te heffen voor pakketreizigers aangezien deze mensen minimaal contact hebben met de lokale bevolking terwijl ze in het resort zijn. ”

