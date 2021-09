Regeling Vaste Lasten Nachtsluiting (VLN) ook voor reisbedrijven beschikbaar

Deel dit artikel











Door het kabinet is een ‘vaste lasten financiering COVID-19 in verband met aanhoudende Coronamaatregelen waaronder nachtsluiting (VLN)’ opgesteld. Alhoewel de naam anders doet vermoeden, is deze regeling ook beschikbaar voor reisbedrijven. De ANVR is blij dat ook reisbedrijven een deel van hun lasten in Q4 vergoed kunnen krijgen, dat meldt de branchevereniging op haar website.

​De brief aan de Tweede Kamer over de VLN-regeling van 24 september is een vervolg op de eerdere brief van het kabinet waarin werd aangegeven dat de steunverlening per 1 oktober zou stoppen. In de brief van 24 september maakt het kabinet het toch mogelijk subsidie te verlenen op vaste lasten financiering. De eisen aan de nieuwe VLN-regeling zijn wel een stuk stringenter dan de TVL . Door het kabinet is scherp onderzocht om de regeling te beperken tot de nachthoreca, maar dat bleek technisch en juridisch zeer ingewikkeld.

Voor de VLN gelden de volgende criteria:

– Omzetdervingsdrempel 50% in combinatie met een oplopend vergoedingspercentage.

Om aanspraak te kunnen maken op de regeling, wordt een omzetdervingsdrempel van 50% als vereiste gesteld ten opzichte van de omzet in het vierde kwartaal 2019.

– Verkregen TVL-steun in het tweede en derde kwartaal van 2021.

Bedrijven komen alleen in aanmerking wanneer ze ook in het tweede en derde kwartaal 2021 steun toegekend hebben gekregen, in de vorm van een TVL-subsidie

– Maximaal subsidiebedrag

In de VLN wordt een maximaal subsidiebedrag gehanteerd van €250.000 per aanvraag.

– Verzwaarde controles en openbaarmaking subsidies

Generieke verzwaarde controles worden ingezet bij steunbedragen van boven €20.000. De VLN-subsidie verlening wordt openbaar gemaakt.

De regeling zelf zal op korte termijn worden gepubliceerd. Walter Schut (Adjunct Directeur ANVR): “In de afgelopen weken heeft de ANVR samen met enkele andere zwaar getroffen sectoren flink gelobbyd om toch nog een vorm van hulp voor het 4e kwartaal te verkrijgen. Ook richting Tweede Kamer is een dringend beroep gedaan. De brief van het kabinet mag dan sterk gericht zijn op de nachthoreca, maar de regeling is ook gewoon voor bedrijven in de reissector. Wij hebben vanochtend overleg gevoerd met het Ministerie van EZK en dit is ons bevestigd. Met de 50% omzetverlies-eis zal niet elk bedrijf meer in aanmerking kunnen komen voor hulp en ook de andere voorwaarden zijn strak. Het neemt niet weg dat er – onder zware druk van VNO/NCW en MKB Nederland – openingen zijn gecreëerd waar ook reisbedrijven gebruik van kunnen maken.”

Het kabinet verwacht aan de regeling €180 miljoen kwijt te zijn op kwartaalbasis en op basis van een verwacht aantal aanvragen van maximaal 15.000.

Author Arjen Lutgendorff

Deel dit artikel