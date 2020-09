Regent Seven Seas Cruises: gratis upgrade

Regent Seven Seas Cruises heeft de Elevate Your Experience-promotie gelanceerd, waarbij gasten een gratis upgrade krijgen van twee suite-categorieën hoger, tot aan een Penthouse Suite. De actie geldt op geselecteerde cruises in 2021 in Alaska, Noord-Europa en het Middellandse Zeegebied.

Wanneer gasten hun suite upgraden naar een Concierge Suite, kan er zelfs gebruik worden gemaakt van een gratis hotelnacht voorafgaand aan de reis. Om zo geheel uitgerust en ontspannen aan boord te gaan en van de cruise te kunnen genieten. Regent gasten kunnen er ook voor kiezen om te upgraden naar een luxueuze Penthouse Suite met bijbehorende exclusieve voordelen en voorzieningen, waaronder een persoonlijke butler. Een verlaagde aanbetaling van 10% is van toepassing op boekingen die onder deze promotie vallen. Dit biedt meer vrijheid en flexibiliteit voor degenen die hun 2021 vakanties willen boeken.

Elevate Your Experience

“Met onze Elevate Your Experience-promotie hebben we de ongeëvenaarde ervaring van onze vloot naar een nieuw niveau getild”, aldus Jason Montague, President en Chief Executive Officer van Regent Seven Seas Cruises. “Of je nu door Alaska, Noord-Europa of het Middellandse Zeegebied vaart, gasten kunnen met deze upgrades genieten van nog meer luxe en gepersonaliseerde service in de suite.” Bovendien is Regent Reassurance, waarmee gasten hun cruise om welke reden dan ook tot 15 dagen voor vertrekdatum kunnen annuleren in ruil voor een 100% toekomstig cruise tegoed, verlengt voor alle boekingen gemaakt tot uiterlijk 30 september 2020 voor reizen die vertrekken tot en met 31 oktober 2021.

Elevate Your Experience is van toepassing op boekingen gemaakt voor 30 september 2020.

