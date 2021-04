Regent Seven Seas Cruises keert terug met inaugurele seizoen Seven Seas Splendor

Regent Seven Seas Cruises heeft vandaag aangekondigd dat het vanaf begin september 2021 terugkeert met cruises met Seven Seas Splendor die de eerste afvaart zal maken vanuit het Verenigd Koninkrijk.

De reis markeert zowel de terugkeer van de cruisemaatschappij als het inaugurele seizoen van Seven Seas Splendor, waarbij het schip na de doop in februari 2020 slechts twee cruises met gasten heeft kunnen voltooien.

De cruiserederij is van plan de oorspronkelijk geplande routes te behouden, voor zover het wereldwijde gezondheidsklimaat dat op dat moment toelaat, en gasten de uitzonderlijke cruise- en bestemmingservaring te bieden die ze gewend zijn van Regent Seven Seas Cruises.

Hervatting van het inaugurele seizoen

De eerste cruise in het inaugurele seizoen van Seven Seas Splendor staat gepland op 11 september 2021, voor een 11-nachten durende reis, retour vanuit Southampton, Engeland met een bezoek aan Schotland, Noord-Ierland en Ierland. Na de eerste reis zal het schip de prachtige Middellandse Zee verkennen voordat het de Atlantische Oceaan oversteekt om te cruisen in het Caribisch gebied. Hoewel veel van de reizen al zijn uitverkocht, zijn er nog steeds mogelijkheden om later in het Europese seizoen te cruisen met Seven Seas Splendor en in het Caribisch gebied begin 2022.

Om een soepele en veilige hervatting van de operaties te garanderen, zal de terugkeer van de rest van de Regent vloot op een later moment worden aangekondigd, waarbij de reisopschortingen nu zijn verlengd tot 30 september 2021 voor Seven Seas Explorer®, Seven Seas Mariner®, Seven Seas Navigator®, en Seven Seas Voyager®. In samenhang met de aankondiging van vandaag, worden de reizen van Seven Seas Splendor opgeschort tot haar reis van 11 september 2021 vanuit Southampton.

Vereisten om te varen

Gasten en reispartners kunnen op RSSC.com/HealthSafetyProtocols een overzicht vinden van de huidige vereisten om te varen.

