Regent Seven Seas Cruises lanceert incentive voor reispartners

Regent Seven Seas Cruises heeft de Return with Regent-regeling verlengd voor boekingen gemaakt tot en met 31 augustus 2020, voor cruises in 2021 naar Alaska, Noord-Europa en het Middellandse Zeegebied. Daarnaast lanceert de rederij ook een First-Time-Regent Sell 3, Sail Free incentive voor reispartners in onder andere de Benelux.

Met als doel om gasten te inspireren om weer met vertrouwen de wereld rond te reizen en bestemmingen op comfortabele wijze te ontdekken, omvat het aanbod een royaal boordkrediet van $1.000 en een verlaagde aanbetaling van 10%, evenals de zekerheid van Regent Reassurance, waarmee gasten hun cruise om welke reden dan ook tot vijftien dagen voor vertrekdatum kunnen annuleren in ruil voor een 100% toekomstig cruise tegoed. Het “cancel for any reason” beleid is van toepassing op alle cruises gemaakt tot en met 31 augustus 2020, voor cruises met vertrek tot en met 31 oktober 2021.

Gratis cruise

Reispartners die tussen nu en 31 augustus 2020 drie nieuwe boekingen maken voor cruises die plaatsvinden tussen 1 juni 2021 en 31 december 2021, waarbij het de eerste keer is voor een klant dat ervoor gekozen wordt met Regent te cruisen, ontvangen een gratis cruise in 2021 of 2022 van maximaal twaalf nachten voor zichzelf en een gast. De incentive is beschikbaar voor reispartners die zich nog niet eerder hebben aangemeld voor een gratis cruise bij eerdere Sell/Sail incentives en in aanmerking komende boekingen moeten voor 15 september 2020 aangemeld worden via www.rsss.com/sail-free.

Ongekende tijden

Gabriella Fonzo (Senior Director of Sales CEMEA bij Regent Seven Seas Cruises), zegt: “Reispartners kunnen profiteren van onze Return with Regent-regeling, waarover wij eerder een heel goede response hebben ontvangen vanuit de Europese reisbranche. We bevinden ons in ongekende tijden, maar onze reispartners hebben indruk gemaakt met hun vasthoudendheid en professionaliteit. Ik hoop dat velen met onze nieuwe Sell 3, Sail Free incentive kunnen genieten van een ongeëvenaarde ervaring met alle luxe inbegrepen.”

