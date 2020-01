Regent Seven Seas Cruises neemt Seven Seas Splendor in ontvangst

Regent Seven Seas Cruises heeft de Seven Seas Splendor in ontvangst genomen. Het schip werd in Fincantieri’s scheepswerf in Ancona in Italië opgeleverd. De Seven Seas Splendor heeft een brutogewicht van 55.254 ton en een lengte van bijna 225 meter. Aan boord zal gepersonaliseerde service geleverd worden door 551 professionele crewleden aan 750 gasten die verblijven in 375 suites, variërende van 28 tot 413 vierkante meter.

“Elegantie, comfort en gastvrijheid is in iedere hoek van Seven Seas Splendor te vinden,” aldus Jason Montague (President en CEO van Regent Seven Seas Cruises). “Luxe reizigers kijken al meer dan twee jaar uit naar de lancering van dit prachtige schip. De eerste dag dat reserveren mogelijk was voor dit schip was de drukste dag in de geschiedenis van ons bedrijf. We willen het getalenteerde team van Fincantieri bedanken voor de samenwerking met Regent om onze ambitieuze visie te verwezenlijken en een schip te ontwerpen dat luxe perfectioneert. Seven Seas Splendor toont hoe Regent een ongeëvenaarde ervaring blijft bieden voor haar gasten op onze gehele vloot.”

Kwaliteit

“Kwaliteit is een kenmerk dat Regent Seven Seas Cruises en Fincantieri delen en het is voor ons een eer geweest om dit belangrijke en opmerkelijke schip gebouwd te mogen hebben. Het schip toont Fincantieri’s uitgebreide vaardigheden en haar aanwezigheid in het luxe cruise segment, een unieke en competitieve markt niche in de scheepsbouwindustrie,” zei Luigi Matarazzo (General Manager, Fincantieri Merchant Ships Division).

De eerste vrouwelijke kapitein van een nieuw cruiseschip

Seven Seas Splendor maakt haar eerste reis op 6 februari 2020 van Barcelona naar Miami onder het bewind van Kapitein Serena Melani, de eerste vrouwelijke kapitein van een gloednieuw cruiseschip. Op 21 februari 2020 wordt Seven Seas Splendor gedoopt door haar godmother, wereldberoemd supermodel en actrice Christie Brinkley, tijdens een glamoureuze en elegante ceremonie in PortMiami. Het schip wordt tussen februari en maart aan de wereldwijde media en reispartners getoond. Na de doopceremonie reist Seven Seas Splendor door het tropische paradijs van de Caraïben en de Mexicaanse Riviera inclusief twee overtochten van het Panamakanaal en een unieke Zuid-Caribische cruise van Miami naar New York City. In de lente steekt Seven Seas Splendor nogmaals de Atlantische Oceaan over voor haar inaugurele Europese seizoen en bezoekt hier de historische en cultuurrijke havenplaatsen van één van ’s werelds meest populaire regio’s, de Middellandse Zee.

Suites

De Regent Suite zet de toon voor haar 14 andere suite-categorieën om de meest luxueuze accommodaties op zee aan te bieden. De suite heeft een Hästens Vividus bed met een waarde van $200.000 en een handgemaakt matras, een privéspa met een sauna, stoombad en behandelruimte met onbeperkte spa-behandelingen, een onbelemmerd 270 graden uitzicht over de boeg van het schip vanaf de veranda van 120m² en er is een glazen solarium zithoek op de top van de brug die hetzelfde uitzicht biedt als dat van de kapitein. Regent Suite gasten genieten ook van een persoonlijke butler en auto met chauffeur in elke haven. Aan boord zijn er meerdere uitstekende restaurants te vinden, waaronder Compass Rose, het grootste specialiteitenrestaurant op zee; Pacific Rim, een Pan-Aziatisch restaurant met een mystieke draak die de gasten verwelkomt; Prime 7, een intiem en elegant steakhouse; Chartreuse, typisch Frans maar met een moderne twist en Sette Mari at La Veranda, waar originele Italiaanse specialiteiten op het menu staan. Het terras steekt over het water uit met aan drie kanten een adembenemend en eindeloos uitzicht.

