Regent Seven Seas Cruises® onthult exclusieve nieuwe bestemmingen

Regent Seven Seas Cruises® lanceert zeven sensationele nieuwe bestemmingen. Uitermate geschikt voor de luxereizigers die hun bucketlist een nieuw leven willen inblazen, unieke bestemmingen willen verkennen of zich willen onderdompelen in nieuwe ervaringen. Van halverwege 2021 tot begin 2022 zullen een aantal cruiseschepen van de meest luxueuze vloot op zee nieuwe routes varen naar Alaska, Azië, Australië en Nieuw-Zeeland, Noord-Europa en zelfs Antarctica.

Ongeëvenaarde ervaring

“Er is een grote behoefte aan luxe reizen. We merken dat toekomstige reizen nu al gepland worden om op het juiste moment gemaakt te kunnen worden”, aldus Jason Montague, president en CEO van Regent Seven Seas Cruises. “Onze gasten zijn gepassioneerd door reizen en we zijn voortdurend bezig met het ontwikkelen van onze routes en landexcursies om toegang te bieden tot de meest authentieke en originele ervaringen die er zijn. Van inaugurele seizoenen tot gloednieuwe bestemmingen, in combinatie met onze persoonlijke service aan boord, alle denkbare luxe inbegrepen en gratis onbeperkte excursies zijn we klaar om een een werkelijk ongeëvenaarde ervaring te creëren voor onze gasten.”

Seven Seas Splendor® Journeys naar Noord-Europa voor inaugurele seizoen

Seven Seas Splendor werd gelanceerd in februari 2020 en begint in 2021 aan haar eerste Baltische en Noord-Europese seizoen. Tijdens haar inaugurele seizoen gasten kiezen uit een reeks betoverende routes, waaronder de luxe Magnificent Fjords and Peaks-cruise van Londen naar Kopenhagen met vertrek op 6 augustus 2021.

Zowel Seven Seas Explorer® – het meest luxueuze schip ooit gebouwd – als haar zusterschip, Seven Seas Splendor brengen persoonlijke service en comfort naar een hoger niveau, geleverd door de beste bemanningsleden die voor gasten zorgen in 375 prachtig ingerichte suites, variërend van 29 – tot – 412m2. Rijkelijk ontworpen openbare ruimtes omvatten vijf unieke restaurants en drie elegante bars en lounges. Verder beschikt het schip over een samengestelde kunstcollectie van € 4,2 miljoen, meer dan 500 kristallen kroonluchters en meer dan een hectare aan Italiaans marmer vullen de verfijning van het schip aan.

Alaska verwelkomt Seven Seas Explorer® voor de eerste keer

Volgend jaar zet Seven Seas Explorer voor het eerst koers naar de spectaculaire landschappen van Alaska en biedt gasten een reeks aan reisroutes van 7 nachten tussen Vancouver en Seward. Seven Seas Explorer, die een van de hoogste bemanningen/gastverhoudingen op zee heeft, beschikt over luxe accommodaties, uitstekende specialiteiten en honderden kunstwerken aan boord, waaronder stukken van Picasso en Chagall. Een hoogtepunt is de adembenemende Klondike Adventure. Deze cruise van 7 nachten vertrekt op 1 september 2021 en trakteert gasten op adembenemende landschappen, waaronder spectaculaire gletsjers, inktblauw water, rotsachtige bergtoppen en diersoorten in het wild, inclusief uitzicht op de Hubbard-gletsjer en Inside Passage. Om echt onder te dompelen in de Last Frontier, kunnen gasten ook kiezen uit maximaal 53 gratis excursies, waaronder wandelingen in schaduwrijke regenwouden, het spotten van walvissen en over prachtige meren vliegen in een watervliegtuig.

Seven Seas Splendor’s Inaugural Grand Tour of Europa

Op 30 augustus 2021 vertrekt Seven Seas Splendor voor haar allereerste Grand Tour – een luxe reis van 59 nachten die de meest populaire havens van West-Europa aandoet. Met 338 gratis excursies om uit te kiezen, zijn gasten verzekerd van een werkelijk onvergetelijke ervaring. Hoogtepunten zijn onder meer de kleurrijke stad Asilah in Tanger, Marokko, bekend om het paleis, de bazaarwinkels en de culturele keuken; of een rondleiding door de olijfgaarden van een familiedomein in Montenegro, waar gasten het beroemde ‘vloeibare goud’ kunnen proeven.

Een pre-cruise avontuur in Tokio

Regent Seven Seas Cruises is beroemd om haar innovatieve en inclusieve land- en hotelprogramma’s, en Tokio is de nieuwste toevoeging aan de collectie. Het Vibrant Tokyo pre-cruise-programma biedt gasten een gratis verblijf van drie nachten om een van de meest sensationele steden van Azië te ontdekken, en nodigt reizigers uit om de prachtige contrasten van de stad te ervaren. Van oude tempels tot hoge observatiedekken en van bruisende winkelstraten naar rustige tuinen. Waarbij uiteraard de uitzonderlijke Japanse keuken niet vergeten mag worden. Het pre-cruise landarrangement in deze fenomenale stad is een onderdeel van Seven Seas Explorer’s Zen Gardens & Samurai Legends 10-nachten, 23 oktober 2021 – een intensieve cruise door Japan, inclusief een stop in de haven van Busan, Zuid Korea.

Seven Seas Explorer’s debuut Down Under

Vanaf eind 2021 begint Seven Seas Explorer aan haar eerste Azië-Pacific seizoen, met acht reisroutes gericht op Australië en Nieuw-Zeeland waarbij alles inclusief is. Gasten aan boord van de Holiday Down Under-reis krijgen een ongelooflijke kans om te genieten van kerst- en oudejaarsvieringen aan boord van de decadente Seven Seas Explorer. Vanuit Sydney op 20 december 2021 voor 16 nachten, zullen reizigers iconische lokale havens verkennen, waaronder Burnie in Tasmanië, de fjorden van Milford Sound, de prachtige Bay of Islands van Nieuw-Zeeland en de vulkanische heuvels van Akaroa. Gratis excursies, inclusief een heerlijke kaas-, chocolade- en wijntour in Burnie, waar gasten de regionale lekkernijen en robuuste wijnen kunnen proeven; of paardrijden langs de afgelegen stranden van de opvallende Waipu Coast in Nieuw-Zeeland. Vind hier de volledige lijst van de inaugurele cruises van Seven Seas Explorer in Azië en de Stille Oceaan.

Traditionele Caribische charme in Iles des Saintes, Guadeloupe

In januari 2022 zal Seven Seas Navigator® als eerste schip van de Regent vloot naar de Iles des Saintes eilanden in Guadeloupe varen, waar een complete combinatie van het traditionele Caribische leven, prachtige bergen, groene leguanen, prachtige stranden en ongelofelijke duiken te vinden is.

Iles des Saintes is een van de havens op de 30 nachten durende Complete Caraïbische rondvaart, die vanuit Miami exotische bestemmingen bezoekt, vanuit het oosten en westen van het Caraïbisch gebied, zoals de Kaaimaneilanden, Jamaica, de Dominicaanse Republiek, Puerto Rico, St Barts, St Lucia, Barbados, Mexico, Columbia en Belize.

Schilderachtig Antarctica voor de eerste keer sinds 2011

De Seven Seas Voyager’s® Journey to Antarctica van 19 nachten, die het zevende continent toevoegt aan de reeds indrukwekkende bestemmingenlijst van de Regent vloot, is een once-in-a-lifetime rondreis vanuit Buenos Aires. Het schip vertrekt op 31 januari 2022 en biedt gasten gedurende drie dagen een spectaculair uitzicht op enkele van de bekendste bezienswaardigheden van het Witte Continent en unieke dieren in het wild zoals zeehonden, walvissen, pinguïns en zeevogels. Allemaal te zien vanaf het balkon van de suite of vanaf een van de panoramische uitzichten op het dek. Hoogtepunten zijn onder meer de majestueuze kliffen van Neumayer Channel, de ijzige landschappen van Paradise Bay en het adembenemende onderwaterleven van Dallmann Bay. Om de ervaring nog gedenkwaardiger te maken, kunnen gasten ook genieten van een gratis drie nachten durend Chilian Wonders and Wines pre-cruise landprogramma, of een gratis drie nachten post-cruise landprogramma in het levendige Buenos Aires. Het is de eerste keer sinds 2011 dat de luxe cruiserederij naar deze regio afvaart.

