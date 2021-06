Regent Seven Seas Cruises onthult naam nieuwste schip

Regent Seven Seas Cruises heeft vandaag de naam van haar langverwachte nieuwste schip aangekondigd, Seven Seas Grandeur.

Het zesde lid van de Regent-vloot is het boegbeeld van 30 jaar ervaring in luxe reizen en staat gepland voor levering in het vierde kwartaal van 2023. Jason Montague, president & CEO van Regent Seven Seas Cruises, onthulde de naam in een video waarin ook het vernieuwde ontwerp van het kenmerkende Compass Rose restaurant van het schip wordt onthuld.

“Seven Seas Grandeur is de nieuwste evolutie in luxe cruisen. Haar verfijnde stijl, weergaloze elegantie en adembenemende schoonheid zullen alle verwachtingen van onze gasten overtreffen”, aldus Montague. “We zijn enorm trots dat we eind 2023 een zesde lid mogen verwelkomen in de meest luxueuze vloot ter wereld. Het is een bewijs van de groeiende vraag naar luxe cruises die het merk Regent drijft dankzij het perfecte formaat van onze schepen die ongeëvenaarde ruimte op zee bieden.”

Seven Seas Grandeur biedt plaats aan slechts 750 gasten en heeft een brutoregistertonnage van 55.254, hiermee biedt het schip een van de hoogste ruimteverhoudingen en personeel-tot-gastverhoudingen in de branche. Ze is een zusterschip van Seven Seas Explorer®, het meest luxueuze schip ooit gebouwd en Seven Seas Splendor®, het schip dat luxe perfectioneert.

“Hoewel de restaurants aan boord van alle Regent-schepen voortreffelijk zijn, wilden we met Seven Seas Grandeur’s Compass Rose een ruimte creëren die echt een lust voor het oog is”, zegt Yohandel Ruiz, oprichter van Studio DADO. “Dit nieuwe ontwerp van Compass Rose zal de nieuwsgierigheid en verwondering van gasten prikkelen voordat ze zelfs maar een voet in het restaurant hebben gezet, om ze vervolgens te verblijden met een uitgebreide maaltijd in een spectaculaire en prachtige omgeving. Het is een dinerervaring waar ze hun vrienden en familie keer op keer vol lof over zullen vertellen.” Ruiz vervolgt: “Ons doel was om een ruimte te creëren die magisch en transformerend is en die, net als het menu van Compass Rose, het potentieel heeft om gasten elke keer dat ze dineren met iets nieuws te verrassen.”

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

