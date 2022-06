Regent Seven Seas Cruises onthult ‘s werelds langste cruise in haar geschiedenis

Deel dit artikel

Regent Seven Seas Cruises heeft haar langste World Cruise ooit onthuld. De cruise vaart op 7 januari 2025 af aan boord van de Seven Seas Mariner.

Regent’s 2025 World Cruise – genaamd Away in Wonder – vertrekt vanuit Miami, Florida naar San Francisco, Californië en bezoekt ongelooflijke bestemmingen in Zuid-Amerika, het Stille Oceangebied, Australië & Nieuw-Zeeland, Azië en Alaska. Gasten zullen gedurende 150 dagen op 3 oceanen varen, 97 havens bezoeken in 25 landen op 5 continenten en in totaal zo’n 36,295 zeemijlen afleggen gedurende 5 maanden.

Voor gasten die vinden dat 150 nachten niet genoeg is, is er de optie om een extra cruise van 18 nachten toe te voegen aan de 2025 World Cruise. Deze vaart naar de Mexicaanse Rivièra van San Francisco naar Miami, waarbij havens in Costa Rica, Colombia en meer worden bezocht. Dit allemaal samen met een volledige doortocht van het Panamakanaal.

De cruise meert aan bij twee nieuwe havens voor Regent – het afgelegen Robinson Crusoe eiland voor de kust van Chili, en Muroran op het Japanse eiland Hokkaido – en zal ook een once-in-a-lifetime, 3-daagse panoramische cruise maken langs Antarctica.

Gasten trappen de 2025 World Cruise in stijl af na een pre-cruise gala, welke wordt gevolgd door drie events aan land. Dit is exclusief voor gasten aan boord van de 2025 World Cruise en brengt hen onder andere naar Buenos Aires, Argentinië; Auckland, Nieuw-Zeeland; en Bangkok, Thailand.

Author Arjen Lutgendorff