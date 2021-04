Reis naar Griekenland per ferry met eigen voertuig

-ADVERTORIAL-

Griekenland bereidt zich voor op een veilig zomerreisseizoen met consistente gezondheidsmaatregelen. Strenge maatregelen zijn er ter bescherming van de gezondheid en een succesvol vaccinatiebeleid zijn de beste basis voor een zorgeloze zomertrip naar het land van de twaalf goden, unieke eilanden, prachtige stranden én de eindeloos zonnige dagen.

Ook dit jaar is reizen per schip het ideale alternatief. Geen belemmeringen en stress. Reizen in comfort, privacy, prettige omgeving en met maatregelen om de gezondheid te beschermen. Reizen per veerboot is ook een enerverende ervaring omdat contact met de zee gezond, verfrissend en bevrijdend is.

Met de verlenging van de 20% korting voor vroegboekers tot 30 april kan je je tickets tegen de laagst mogelijke prijs voor alle reizen tot eind 2021 veiligstellen. Profiteer van de flexibiliteit om uw boeking te wijzigen of te annuleren tot 31/05/2021 zonder extra kosten. Je kunt ook van de gelegenheid gebruik maken om de vroegboekkorting te combineren met andere belangrijke aanbiedingen, zoals kortingen voor gezinnen, kinderen, groepen of senioren. Op deze manier bespaar je geld en geniet je van het de beste service.

Een handige tip voor bij het boeken bij ANEK LINES: Vergeet niet deel te nemen aan het “ANEK Smart Bonus Programma”. Hiermee verzamel je bonuspunten bij het kopen van overtochten of als je winkelt aan boord. Je kunt deze punten gebruiken voor kortingen of zelfs een gratis overtocht. Op deze manier wordt jouw keuze met ons te reizen beloond.

Naast de enerverende ervaring is reizen per ferry een economisch, verstandige manier om met het hele gezin naar Griekenland te reizen. Voor weinig geld kan je nieuwe plaatsen ontdekken, de geschiedenis beleven, genieten van het natuurlijke landschap en het culturele erfgoed en de gastronomie van elke regio ontdekken

De veerboten vertrekken vanuit Venetië, Ancona of Bari naar de verschillende Griekse havens zoals Korfu, Igoumenitsa en Patras. Daarnaast zijn twaalf andere populaire bestemmingen zoals Kreta, Karpathos, Santorini, Kassos en Rhodos gemakkelijk te bereiken met ANEK LINES. ANEK LINES is de ideale verbinding tussen het betoverende Venetië, de “parel” van Italië en Griekenland: de ultieme droombestemming. Op deze route vaart het moderne F/ BASTERION II schip.

De services aan boord

Je kunt tijdens uw reis met ANEK LINES genieten van de authentieke Griekse gastvrijheid. De verschillende diensten aan boord maken uw reis ontspannend. Denk hierbij aan restaurants met een traditionele Griekse keuken, luxe koffiebars, restaurants, winkels, WiFi, camping on board etc. Er is genoeg vermaak aan boord en vanaf het eerste moment waant iedereen zich in luxe. Reizen per ferry is buitengewoon plezierig en comfortabel in één van de hutten.

Camping on Board

Met je camper kan je vanaf 1 april tot 31 oktober profiteren van de mogelijkheid om te kamperen op de schepen OLYMPIC CHAMPION en HELLENIC SPIRIT. Gebruik jouw camper om te relaxen of te slapen en geniet van alle gemakken die het schip kent, zoals de restaurants, winkels, bars etc.

Reis met je huisdier

Reizen met jouw eigen voertuig is ideaal als je reist met een huisdier. Er zijn huisdiervriendelijke hutten zodat jouw viervoeters net zo kunnen genieten van de overtocht als jij. Bovendien zijn er goed ontworpen plekken aan boord met veilige kennels om uw huisdier op het gemak te laten voelen. Om de best mogelijke service te garanderen, moet je melden dat je reist met een huisdier en kan je vragen naar de transportvoorwaarden.

Intensieve gezondheids- en veiligheidsmaatregelen voor reizigers en bemanning

ANEK LINES brengt al meer dan 50 jaar reizigers naar Kreta, over de Egeïsche en Adriatische Zee naar hun bestemming. Er zijn nu intensieve maatregelen aan boord ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van reizigers en de bemanning. Dit is om de verspreiding van Covid-19 te voorkomen.

Dit wordt gegarandeerd door speciaal ontwikkelde, systematische en gestructureerde procedures die consequent en succesvol toegepast worden op alle schepen van de vloot. Op deze manier kan je vertrouwen in het prestigieuze ANEK LINES.

We willen benadrukken dat de airconditioning aan boord 100% schone luchttoevoer heeft en 24 uur per dag aan staat. Alle openbare ruimtes en oppervlakken van het schip worden elk uur gedesinfecteerd.

De reinigings- en desinfectieprocedures worden uitgevoerd volgens instructies de EODY en de WHO. Speciale borden informeren en herinneren passagiers aan de vereiste veiligheidsafstanden. Volgens de instructies van de WHO heeft ANEK LINES de ‘RINA Biosafety Trust’ certificaat ontvangen. Dit bevestigd dat elk schip van het bedrijf volledig voldoet aan alle noodzakelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.

Aan boord wordt het voedsel bereidt en verwerkt volgens de ISO 22000 (HACCP) vereisten. Dit gaat ook op voor het reinigen en desinfecteren van al het keukengerei en gebruiksoppervlakte.

Meer informatie is te vinden op https://www.anek.gr/en/travelresponsibly/

Ontdek de aantrekkelijke aanbiedingen van ANEK op https://www.anek.gr/en/offers/

Vind meer informatie op https://www.anek.gr

Tot ziens aan boord!

#TravelResponsibly

