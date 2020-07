Reisadvies Barcelona aangescherpt naar oranje

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zojuist het Nederlandse reisadvies voor de stad Barcelona en haar randgemeenten (Groot-Barcelona) aangescherpt naar oranje (alleen noodzakelijke reizen), vanwege het stijgend aantal besmettingen met het coronavirus.

Het risico op besmetting in dit gebied is hierdoor toegenomen, laat BuZa weten. “Reis daarom alléén naar Groot-Barcelona (Barcelona en al haar randgemeenten) als er een noodzakelijke reden is (lees: geen toerisme). Toeristisch bezoek wordt dringend afgeraden. Het advies voor Groot-Barcelona verandert per direct van ‘geel’ naar ‘oranje’. Als u nu in dit gebied bent, bedenk dan of u uw verblijf vroegtijdig wilt beëindigen”, luidt het.

Naast Groot-Barcelona is ook in het gewest Segrià (Lleida en omgeving) nog steeds een hoog risico op besmetting en daarom is ook voor die regio het advies ‘oranje’.

(Thuis)quarantaine

Reizigers die onlangs de stad Barcelona of een van de randgemeenten hebben bezocht of vanuit Groot-Barcelona en Segrià terugkomen in Nederland worden door BuZa dringend aangeraden om 14 dagen in (thuis)quarantaine te gaan.

