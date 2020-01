Reisadvies China aangescherpt in België: niet-essentiële reizen uitstellen

In België is het reisadvies voor China gewijzigd. Er wordt vanaf nu aangeraden om niet-essentiële reizen naar Chinese provincies (uitgezonderd Hong Kong) uit te stellen. Alle reizen naar de provincie Hubei worden tijdelijk afgeraden. Het Nederlandse reisadvies voor andere provincies dan Hubei waarschuwt voor veiligheidsrisico’s, maar adviseert niet om niet-essentiële reizen uit te stellen. ANVR heeft vandaag haar leden wel aangeraden om reizen naar China vooralsnog een maand lang niet uit te voeren.

In een toelichting op de wijziging van het Belgische reisadvies voor China laat men weten: De maatregelen die de Chinese autoriteiten hebben genomen om besmetting en verspreiding van het coronavirus 2019-nCoV-coronavirus te voorkomen, hebben immers belangrijke gevolgen voor het vervoer, de economische activiteiten, de gezondheidszorg en het toerisme in het hele land. Sedert eind december 2019 worden mensen voornamelijk in de miljoenenstad Wuhan getroffen door een longziekte. Ook in andere grote Chinese steden zijn er bevestigde gevallen van mensen getroffen door dit virus.

De ziekte wordt veroorzaakt door een nieuw coronavirus 2019-nCoV. De Chinese autoriteiten en de Wereldgezondheidsorganisatie volgen de evolutie van deze ziekte nauw op. Coronavirussen (CoV) zijn een grote familie virussen die over het algemeen verantwoordelijk zijn voor verkoudheden en griepachtige ziekten. Vooral mensen in kwetsbare groepen zoals ouderen of mensen met chronische ziekten kennen een verhoogd risico. Besmettingen tussen personen onderling zijn mogelijk. Raadpleeg een arts indien u in de regio bent of recent geweest bent en u koorts of klachten aan de luchtwegen zou ondervinden.

