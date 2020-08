Reisadvies Cyprus aangepast naar oranje

Vandaag is het reisadvies van Cyprus aangepast van geel naar oranje. Het land heeft vanaf vandaag opnieuw reisbeperkingen ingesteld voor reizigers uit Nederland. TravelPro meldde eerder al dat het reisadvies voor Cyprus zou worden aangepast, in verband met het gestegen aantal besmettingen in Nederland.

Reizigers uit Nederland zijn niet langer toegelaten tot Cyprus, met uitzondering van de volgende categorieën:

houders van een Cypriotisch paspoort, hun partner en minderjarige kinderen

mensen met een verblijfsvergunning voor Cyprus

medisch personeel m.h.o.o. bestrijding Corona

personen die onder medische behandeling staan van een erkende medische instelling in Cyprus

eerstegraads familieleden van personen met een verblijfsvergunning voor Cyprus en/of specifieke financiële belangen\

Bij aankomst in Cyprus moeten reizigers uit deze categorieën een negatieve Covid-test overleggen (die max. 72 uur voor vertrek van de vlucht is afgenomen) en geldt een strikte quarantaine van veertien dagen. Reizigers die vanuit Cyprus terugkomen in Nederland hoeven niet in thuisquarantaine te gaan. Er is geen verhoogd risico op toename van coronabesmettingen vanuit dit land voor Nederland.

