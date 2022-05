Reisadvies Griekenland groen: geen inreisvoorwaarden meer

Deel dit artikel

Er gelden geen inreisvoorwaarden meer in Griekenland, dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) met betrekking tot het reisadvies dat gisteren een update kreeg.

Het volledige nieuwe reisadvies, dat inmiddels groen is gekleurd, is te lezen op de website van BuZa. Bij vorige versoepelingen van het reisadvies werden versoepelingen van inreisvoorwaarden bekendgemaakt. In 2019 bezocht een recordaantal Nederlanders Griekenland. Het verkeersbureau liet onlangs nog aan Travelpro weten erop te hopen snel weer richting hetzelfde niveau te gaan.

Author Arjen Lutgendorff