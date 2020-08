Reisadvies IJsland vannacht naar oranje

IJsland kondigt beperkende maatregelen aan voor reizigers. Daarom gaat met ingang van vannacht 00.00 uur het reisadvies voor IJsland van geel naar oranje, dat heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan de ANVR laten weten.

“Met ingang van woensdag 19 augustus (morgen) is het voor iedereen die IJsland binnenkomt verplicht om te kiezen tussen veertien dagen quarantaine of een dubbele Covid-test procedure. Die procedure houdt in dat men een Covid-test doet bij aankomst in IJsland en daarna in zelfisolatie/quarantaine gaat voor vier tot zes dagen, totdat een tweede test kan worden gedaan. Als de tweede test negatief is, mag men daarna door IJsland reizen zonder verdere restricties”, aldus de ANVR.

“Deze maatregelen gelden voor reizigers uit alle landen; er zijn geen landen waarvoor een uitzondering geldt. Vanwege deze inreisbeperkingen gaat het reisadvies per 19 augustus dus naar oranje. Reizigers hoeven na terugkeer uit IJsland niet in quarantaine in Nederland.”

