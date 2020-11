Reisadvies Portugal vanaf morgen op oranje

Het aantal besmettingen met het coronavirus is in heel Portugal toegenomen, behalve op de Azoren, laat Buitenlandse Zaken weten. De kleurcode van het hele land en ook het eiland Madeira zal daarom op 3 november 2020 aangepast worden van ‘geel’ (let op: er zijn veiligheidsrisico’s) naar ‘oranje’ (alleen noodzakelijke reizen).

De kleurcode van de Azoren blijft geel. “Reis vanaf 3 november alleen naar Portugal als het noodzakelijk is en ga na een verblijf in Portugal en op Madeira bij terugkeer in Nederland tien dagen in thuisquarantaine. U hoeft NIET in thuisquarantaine als u op de Azoren bent geweest”, aldus BuZa.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.