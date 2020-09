Reisadvies Praag en regio Lissabon op oranje

Ook vandaag zijn er weer nieuwe wijzigingen met betrekking tot het reisadvies. “In de stad Praag is het aantal besmettingen met het coronavirus ernstig gestegen”, laat Buitenlandse Zaken weten. Daarom verandert de kleurcode voor deze stad van ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) naar ‘oranje’ (alleen noodzakelijke reizen).

Buiten Praag blijft de kleucode ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) gehandhaafd. Door de laatste ontwikkelingen van de besmettingscijfers in de regio Lissabon, zijn enkele gebieden in die regio die eerder ‘geel’ waren, nu aangepast naar ‘oranje’. Op dit moment is het besmettingsrisico hoog in de regio’s ‘Area Metropolitana de Lisboa (AML)’ en ‘Leziria do Tejo’. Deze twee regio’s zijn daarom ‘oranje’ gekleurd.

