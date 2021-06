Reisadvies Verenigde Staten naar geel, wel strenge inreisbeperkingen

Op 24 juni 2021 wordt de kleurcode voor de Verenigde Staten van Amerika geel, dat laat Buitenlandse Zaken weten op haar website. Wel gelden er strenge inreisbeperkingen.

“Alleen Amerikaanse staatsburgers, ingezetenen van de Verenigde Staten die een permanente geldige verblijfsvergunning voor de Verenigde Staten hebben (‘green card holder’) en hun directe familieleden, diplomaten of stafleden van internationale organisaties mogen de Verenigde Staten van Amerika inreizen”, aldus Buitenlandse Zaken. Toeristische reizen zijn dus vanaf morgen nog niet mogelijk.

Hoop op meer

Onder meer Tioga Tours laat op haar Facebookpagina weten op meer goed nieuws te hopen. “Hoewel dit natuurlijk een stap is in de goede richting, betekent dit helaas nog steeds niet dat we onze reizen kunnen uitvoeren. We hopen natuurlijk op meer goed nieuws in de nabije toekomst”, aldus de reisorganisatie.

