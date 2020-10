Reisadvies voor Oostenrijk wordt oranje

Ministerie van Buitenlandse Zaken: “Het aantal besmettingen met het coronavirus in heel Oostenrijk is hoog. Daarom wordt de kleurcode van de deelstaten Karinthië, Burgenland, Steiermark en de regio Ost-Tirol op 28 oktober aangepast van ‘geel (let op: er zijn veiligheidsrisico’s) naar ‘oranje’ (alleen noodzakelijke reizen). Daardoor heeft heel Oostenrijk vanaf 28 oktober (17.00 uur) kleurcode oranje.”

Uitzonderingen zijn gemeenten Hinterriss en Jungholz in de deelstaat Tirol en de gemeente Kleinwalsertal/Mittelberg in de deelstaat Vorarlberg. Vanaf 28 oktober gaan reizigers, na een verblijf in Oostenrijk, bij terugkeer in Nederland 10 dagen in thuisquarantaine. Reizigers gaan ook 10 dagen in thuisquarantaine als zij vanuit een Oostenrijkse luchthaven naar Nederland vliegen. Dit geldt niet voor gemeenten Hinterriss en Jungholz in de deelstaat Tirol en de gemeente Kleinwalsertal/Mittelberg in de deelstaat Vorarlberg. Bij een doorreis vanuit een door Oostenrijk benoemd risicoland moeten zij een ingevulde doorreisverklaring bij hebben. Ook zijn reizigers verplicht in één keer door te rijden. Alleen korte pauzes bij tankstations zijn toegestaan.

