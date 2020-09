Reisadvies Zwitserland per 28 september op oranje

De Zwitserse overheid heeft besloten per 28 september opnieuw reisbeperkingen in te stellen voor reizigers uit Nederland, omdat het aantal besmettingen in Nederland is toegenomen. Dat houdt in dat reizigers uit Nederland bij aankomst in Zwitserland de verplichting hebben om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan.

De kleurcode van het land wordt daarom op 28 september daarom aangepast van ‘geel’ (let op: veiligheidsrisico’s) naar ‘oranje’ (alleen noodzakelijke reizen).

In Zwitserland is in de kantons Genève, Friburg en Vaud het aantal besmettingen met het coronavirus ernstig gestegen. Na een verblijf in deze kantons gaan reizigers bij terugkeer in Nederland 10 dagen in thuisquarantaine.

