Reisadviezen Duitsland, Italië en Oostenrijk naar geel?

Haagse bronnen melden dat de reisadviezen van Duitsland, Italië en Oostenrijk waarschijnlijk naar geel worden bijgesteld, dat schrijft De Telegraaf. Normaliter wordt er bij het realiseren van de reisadviezen gekeken naar de ECDC-lijst, hoe de grafiek van het aantal positief geteste mensen eruit ziet en in hoeverre er sprake is van een virusvariant op een bestemming.

‘s Maandags wordt er in Den Haag gesproken over de reisadviezen, waarop Buitenlandse Zaken in overleg gaat met het RIVM. Deze adviseert vervolgens, waarop aan het eind van de week de gewijzigde reisadviezen worden gecommuniceerd. Ook zou er niet worden gekeken naar het versoepelen van reisadviezen wanneer het tweewekelijks gemiddeld aantal besmettingen per 100.000 inwoners niet onder de 150 ligt. Voor Italië ligt dat gemiddelde op dit moment rond de 66. In Duitsland ligt dat gemiddelde nog lager, namelijk rond de 61.

