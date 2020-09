Reisadviezen Hongarije en Slowakije aangescherpt

Hongarije heeft besloten per vandaag (1 september) opnieuw reisbeperkingen in te voeren voor reizigers uit Nederland. Alleen inwoners van Hongarije mogen het land inreizen. Dit geldt ook voor Slowakije. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarom besloten de kleurcode van het land aan te passen van ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) naar ‘oranje’ (alleen noodzakelijke reizen).

Reizigers die uit Hongarije of Slowakije terugkomen in Nederland hoeven niet in thuisquarantaine te gaan. Er is geen verhoogd risico op toename van coronabesmettingen vanuit dit land voor Nederland.

