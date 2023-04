Reisagenten in actie voor een glimlach van een kind

Deel dit artikel

Heidi Vermeer (Ver&Meer Reizen) zette vorig jaar een actie op touw op schoolschoenen in te zamelen voor kinderen in Zuid-Afrika. En met succes. Dit jaar komt de reisprofessional met een nieuwe actie: ze wil (veel!) geld inzamelen voor Stichting Kolewa en kan daarbij jouw hulp goed gebruiken.

Heidi: “Mijn partner en ik komen al jaren op Bali en hebben deze prachtige plek in ons hart gesloten. Al een jaar of zeven zetten wij ons in voor Stichting Kolewa. Deze non-profitorganisatie helpt kinderen uit armere gezinnen die geboren zijn met een bepaalde afwijking, zoals een hazenlip, opengehemelte, het ontbreken van een anus et cetera. Ze zijn volkomen afhankelijk van donaties voor de vliegtickets van het kind en een begeleider, het verblijf in het opvanghuis, de operaties, de medische nazorg et cetera. Ik heb een paar jaar geleden geld ingezameld om een aantal operaties voor deze kinderen te kunnen bekostigen door het organiseren van een tombola. Samen hebben we toen maar liefst drie kinderen kunnen helpen. Ik vind het nu een mooi moment om het een stuk grootschaliger op te pakken, door een reisagentenactie op touw te zetten.”

Actie

“De meeste reisprofessionals boeken de mooiste reizen naar de meest prachtige bestemmingen voor hun klanten of zijn zelf wellicht op een van die bestemmingen geweest. Hoe mooi is het dan om gezamenlijk iets terug te doen voor de lokale bevolking? Ik ben zelf nog tot half juni op Bali en het zou supertof zijn als we samen de komende week veel geld kunnen inzamelen, zodat er een aantal kinderen naar Bali kan vliegen om daar te worden geholpen. Ik zal hier dan uiteraard bij aanwezig zijn en dit ook allemaal vastleggen en met jullie delen.”

Alle beetjes helpen

Vorig jaar haalde Heidi samen met de reisagenten een mooie opbrengst op voor de kinderen in Zuid-Afrika. Ze verwacht dat we daar met z’n allen ruimschoots overheen kunnen gaan. “Als ik vanuit mezelf spreek heb ik nu al het beste boekingsjaar in mijn carrière. Ik hoef er geen boterham minder om te eten om een mooi bedrag te doneren aan dit geweldige doel. Alle beetjes helpen en elke euro telt. Wat zou het fantastisch zijn als we dit gezamenlijk voor elkaar krijgen.”

Doneren!

Heidi heeft een online collectebus aangemaakt, zodat het ook transparant is en iedereen kan zien hoeveel geld er is opgehaald. Klik hier om te doneren.

Bekijk hieronder de video om Stichting Kolewa.

Auteur Sharon Evers